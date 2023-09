El exdelantero de las Chivas de Guadalajara, Carlos Hermosillo no pudo ocultar su lado más americanista al asegurar que la camiseta azulcrema pesa más que la rojiblanca en los días previos al Clásico Nacional dentro de la Jornada 8 correspondiente al Torneo Apertura 2023 que se realizará el sábado 16 de septiembre en el Estadio Azteca.

El ahora analista de Fox Sports fue cuestionado sobre la grandeza del Rebaño Sagrado y las Águilas, pues cabe recordar que el veracruzano empezó su carrera futbolística con los capitalinos antes de ir a Europa con el Standard de Lieja y posteriormente volver a México con Monterrey y Cruz Azul.

Sin embargo, Hermosillo no quiso caer en polémica al momento de responder, pues fue concreto indicando que la camiseta del América pesa más que la de Chivas, pero también aclaró que al final los dos equipos representan la presión más importante del futbol mexicano, con lo cual dejó en claro su lado más azulcrema.

Hermosillo afirma que la camiseta de América pesa más que la de Chivas

“Si lo tengo que decir, para mí pesa más la de América. Anteriormente, pesaba para el rival que te veía, no lo digo por Chivas, pero sí pesaba para el rival que decía: ‘Ahí viene el América’. Entre estas dos instituciones es algo muy parejo”, fue parte de lo que comentó el exatacante en La Última Palabra, al mismo tiempo que recordó que jugando para Guadalajara únicamente le marcó un gol al acérrimo rival.

Por su parte, uno de los comentaristas más antichiva es Alejandro Blanco, quien se lanzó contra la afición al afirmar que no es exigente con el Rebaño: “Hay aficiones que son más exigentes que la de Chivas, festejaron una gran temporada en la que no lograron el campeonato. Eso es un fracaso, para Chivas no ser campeón es un fracaso”.