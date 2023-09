Chivas de Guadalajara sigue esta semana con los preparativos de cara al Clásico Nacional frente al América. Un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, bajo las órdenes del entrenador Veljko Paunovic, trabaja esta semana en las instalaciones de Verde Valle. Los rojiblancos comienzan así la preparación de su plantilla para enfrentar a las Águilas en el Estadio Azteca. Un partido que en cada torneo acapara la atención de toda la nación.

Oso González, el nuevo ídolo en Chivas

El mediocampista Fernando González se ha convertido en uno de los elementos más asediados por los aficionados en los días previos al Clásico Nacional y vaya que el Oso no ha decepcionado, ya que se la he visto con mucha humildad atendiendo a los seguidores como pocos jugadores. Se baja de su auto para dar autógrafos y tomarse fotos, así como juega futbol con niños con capacidades diferentes en un CRIT de la capital mexicana. La verdadera cara del jugador del Rebaño.

Foto: Especial

Piojo Alvarado prefería quedarse con su esposa que estar en el Media Day del Clásico

Roberto Alvarado no pudo ocular su malestar por estar con Guadalajara en la Ciudad de México dos días antes de jugar el duelo por el orgullo nacional, ya que si le hubieran preguntado habría decidido quedarse en casa con su esposa para celebrar su cumpleaños: “Personalmente no me gusta este Día de Medios porque te hacen venir dos días antes me voy a perder el cumpleaños de mi esposa”.

Imago7/Sandra Bautista

Carlos Hermosillo sacó su lado más americanista

El exjugador de Chivas no pudo ocultar su lado más americanista cuando reveló que desde su punto de vista la camiseta de las Águilas pesa más que la del Rebaño, con lo cual queda claro que sus orígenes azulcremas no los puede dejar de lado, a pesar de su paso por Guadalajara: “Si lo tengo que decir, para mí pesa más la de América. Anteriormente, pesaba para el rival que te veía, no lo digo por Chivas”, indicó para La Última Palabra de Fox Sports.