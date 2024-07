En el futbol mexicano la voz de Roberto Gómez Junco tiene un peso importante que se ha ganado al paso de los años por capacidad de análisis y la manera en que explica el juego desde diferentes ángulos, pero esto nunca ha sido suficiente motivo para que el exjugador de las Chivas de Guadalajara, en algún momento haya decidido dedicarse a la dirección técnica.

El comentarista de ESPN y que ha pasado por distintas cadenas de televisión mexicanas, habló acerca de su presente como uno de los expertos con mayor experiencia en las mesas de análisis, hoy lo hace desde la empresa estadounidense, pero su amplia experiencia le ha permitido recorrer los pasillos de Tv Azteca y también de Televisa.

Con varias Copas del Mundo a cuestas, Gómez Junco ha asumido un rol protagónico en el entrono del balompié nacional y su capacidad de ver el juego lo convierten en uno de los exjugadores más calificados, no obstante, su gusto por el futbol fuera de las canchas nunca estuvo en un banquillo, ni tampoco desde una oficina con algún puesto como directivo.

¿Por qué Roberto Gómez Junco nunca fue técnico ni directivo?

“Yo prefiero aportar lo que pueda aportar para el futbol en general y no encerrarme en un equipo, además es cuestión de vocación, nunca tuve la vocación de director técnico ni tampoco tengo la vocación de dirigente, me gusta mucho más esto que hago (medios de comunicación) que se fue dando medio casualmente cuando termino mi carrera en 1988”, le confesó Gomez Junco a Rebaño Pasión en exclusiva.

Gómez Junco es una voz autorizada en el futbol mexicano. Foto: Imago7/Roberto Armenta

“Y lo fui disfrutando cada vez más, me siento con más vocación para esto que para cualquier otra cosa. Y prefiero, aunque se gane más lana en otros ámbitos o desempeñando otros roles, prefiero desempeñar éste, prefiero el futbol como un todo y no encerrarme en un club por más importante que éste sea”, añadió el ex de Chivas.

Gómez Junco destaca el trabajo de Fernando Gago en Chivas

“A ver qué tanto logran enriquecer este plantel, que por otro lado tuvieron una campaña anterior muy meritoria, me pareció excelente el trabajo de Fernando Gago entendiendo eso, que no tiene las grandes individualidades, pero con argumentos colectivos les puedes competir a los demás”, indicó el comentarista de ESPN.