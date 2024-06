El Rebaño aún no está completo para el siguiente torneo que está a unos días de iniciar en el futbol mexicano.

Las Chivas de Guadalajara siguen esperando nuevas incorporaciones de cara al arranque del Torneo Apertura 2024 el 5 de julio, por lo cual el entrenador Fernando Gago espera que la directiva haga un esfuerzo más para traerle otro refuerzo que logre conjuntarse con lo que ya tiene en la plantilla, donde Roberto Alvarado aparece como el jugador más desequilibrante.

En este sentido, el analista y exjugador del Rebaño Sagrado, Roberto Gómez Junco manifestó las posibilidades que desde su punto de vista tendrán los rojiblancos para pelear por un campeonato, esto después de lo que hizo América la campaña anterior al lograr su segundo título de manera consecutiva.

“Siempre existe la posibilidad, sí estuvieron muy cerca con Paunovic, incluso cuando gana con Matías Almeyda no era el plantel más fuerte y lograron competir y alzarse con aquel título (2017), pero hay cinco o seis equipos con mayores probabilidades de éxito. Ya sabemos que en México el equilibrio de fuerzas, bienvenido, no hay tanta diferencia entre los más fuertes con respecto a los más débiles y el sistema de competencia te permite eso, te metes de panzazo a una segunda fase y ahí sucede cualquier cosa, eso permite que muchos aspiren al titulo”.

“Con esto queda claro que las Chivas no van a terminar en el primer lugar después de 17 jornadas, evidentemente, pero te acomodas bien en el cuarto o quinto y tienes probabilidades de seguir peleando, no descarto y me parece legítimo que aspiren al título, pero sí veo por lo menos a cinco equipos con más probabilidades de éxito”, indicó Gómez Junco en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

Gómez Junco charló en exclusiva con Rebaño Pasión. Foto: Imago7/Roberto Armenta

Gómez Junco explica qué le hace falta a Chivas para ser un equipo más competitivo

El analista de ESPN señaló que la mayor carencia con la que cuenta Guadalajara actualmente es el ataque, con todo y que cuentan con un futbolista de toda la experiencia como lo es Javier Hernández, sin embargo apuntó que el rendimiento de Chicharito está muy lejos de sus mejores momentos, aunque sí destacó lo que ha hecho Roberto Piojo Alvarado.

“Siempre es lo más difícil encontrar atacantes de mayor nivel, encontrar la contundencia, si Javier Hernández lograra a acercarse al nivel que tuvo hace cinco o seis años… pero se ve muy difícil que pueda resolver ese problema de la contundencia. Que por otro lado se reparten bien eso, lo de Alvarado ha sido una aportación importantísima creo que fue el mejor elemento el torneo pasado, pero en general pensaría en la parte ofensiva que tiene que ver con los grandes futbolistas de tres cuartos de cancha hacia el frente y que el Guadalajara no tiene en este momento”, abundó Gómez Junco.