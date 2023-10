¿Robo a Chivas? La imágen que confirma que el balón no salió por completo en la polémica jugada ante Tigres UANL

Por la Jornada 14 del Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara sufrieron una decepcionante derrota en condición de local, esta vez en el Estadio Jalisco. El Rebaño recibió la visita de los Tigres de la UANL, su verdugo en la última final de la Liga MX y rival del que querían tomarse revancha. Sin embargo, los Felinos se impusieron con claridad y le propinaron una humillante goleada por 0-4.

El resultado, así como la actuación que brindó el equipo, no hace más que preocupar a la afición de cara al objetivo de volver pelear por el título. Incluso, el Rebaño se complica en la tabla de posiciones, pues no logra meterse en el TOP4 y en estos momentos tendría que jugar el Repechaje para meterse en la Liguilla. Las dos victorias consecutivas, ante Atlas y Puebla, no bastaron como envión anímico a la hora de medirse ante un rival con mayor jerarquía.

Para peor, tal y como sucedió en el Clásico Nacional ante América, Chivas se vio muy superado por otro de los equipos que aspira a pelear por el título, como lo es Tigres UANL. El gol inicial llenó de dudas al Rebaño, que empujó con más ganas que ideas y en la segunda mitad terminó de desdibujarse por completo. El contraste también fue muy alto a la hora de las modificaciones, pues Robert Dante Siboldi contó con mucha jerarquía disponible en el Rebaño y Veljko Paunovic tuvo que recurrir, por ejemplo, a jugadores “borrados” como Cristian Calderón y Daniel Ríos.

La jugada que pudo cambiar la historia

A pesar de la diferencia entre uno y otro equipo, la polémica no estuvo al margen del encuentro, pues hubo una jugada que generó mucha discusión y pudo cambiar la historia del partido. Sobre el cierre de la primera mitad, fiel a su estilo, Ricardo Marín no dio por perdida la pelota y aprovechó un error de Nahuel Guzmán para enviar con lo justo un centro atrás. Roberto Alvarado llegaba para convertir y fue derribado por un defensor de Tigres.

Sin embargo, el árbitro principal, Fernando Hernández, señaló que el balón había pasado la línea de meta y por ende, era saque de arco en lugar de penal en favor del Rebaño. Las imágenes posteriores no arrojaron demasiadas certezas, pues según la toma que se elija, el balón parece haber pasado la línea en su totalidad, mientras que en otras no puede afirmarse que así haya sucedido.

La foto que parece confirmar el robo a Chivas

Ricardo Marín ya contacta el balón y el mismo no parece salir en su totalidad. (Imago7)

Otras tomas de la polémica jugada

Esa jugada pudo derivar en el empate parcial de Chivas, que luego empujó sin ideas y se terminó de desdibujar en el complemento, donde se vio superado y el rival logró estirar la ventaja con otro gol de Nicolás Ibáñez, uno de Diego Lainez y otro de Marcelo Flores.

La polémica derivó en el grito homofóbico

Por otro lado, esa misma jugada polémica estuvo seguida por el grito homofóbico hacia el portero de Tigres, Nahuel Guzmán, quien también vio la amarilla por sus gestos hacia la grada rojiblanca. Fernando Hernández detuvo durante algunos minutos el encuentro, mientras se activaba el protocolo y la afición reclamaba por considerar que era penal en favor de Chivas.