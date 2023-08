Alan Pulido, delantero pretendido con urgencia por las Chivas de Guadalajara, vuelve a alejarse de un probable regreso a Verde Valle. Todos los reportes de este domingo apuntan a que Sporting Kansas City cumplirá las exigencias del ariete para lograr su renovación.

Así, que de momento no habrá reencuentro en el Rebaño Sagrado con Puligol. El atacante ultima los detalles para renovar su contrato con Kansas City y extender su ciclo en la MLS (Major League Soccer).

Puligol, a pesar que tenía intenciones de volver a México con Chivas. Vio como se fueron diluyendo las negociaciones, lo que permitió a Kansas City cumplir las exigencias del jugador para renovarlo. Un reporte de Mediotiempo refirió que miembros del club de la MLS le aseguraron que las pláticas fluyen de gran forma para lograr la extensión.

Reporte advirtió mejora económica de Kansas City

El periodista César Huerta informó de primera mano que Sporting Kansas City envió una segunda oferta para renovar a Pulido. El comunicado advirtió que “la primera oferta de Kansas era superior a lo que iba a ganar con Chivas. Hoy les puedo confirmar que la oferta de Kansas City subió con respecto a lo que le había ofrecido, y lo que le había ofrecido ya estaba arriba de lo que ofrecía Chivas“. Añadió que “Pulido está considerando esa posibilidad de renovar“. Huerta afirmó en su podcast personal que “esta semana es clave para que le diga sí o no a la oferta de Kansas. Si rompiese negociaciones con Kansas, entonces sí hay posibilidad para Chivas“.

Otro reporte no confirma “hasta que no firme”

Kery News, por su parte, reportó este domingo que “Kansas City no se rindió, mejoró su oferta por Alan Pulido, que es casi del doble que lo que ofrecía Chivas. Y el delantero mexicano analiza tomar la renovación“. Luego, refirió que el delantero: “Realmente pensaba volver a Chivas. Además, la decisión no es final hasta que no firme“.

Fuente adelanta que Puligol renovará

Mediotiempo refirió que su fuente interna en Sporting Club confirmó que “la renovación en Kansas significará una mejora económica para Pulido, situación totalmente contraria que iba a pasar en Chivas“. Añadió que “será en las próximas horas cuando se pueda anunciar la renovación de Alan Pulido con el Sporting Kansas City“.