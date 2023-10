En el último mercado de pases, la afición de las Chivas de Guadalajara esperó por la llegada de refuerzos de jerarquía que den un salto a la plantilla. Principalmente se deseaba la contratación de un centrodelantero, por lo que las negociaciones con Alan Pulido despertaron mucha ilusión en la parcialidad rojiblanca. Tras caerse este fichaje, hubo otra operación que no cayó demasiado bien: las salidas de Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet, cedidos rumbo a los Bravos de Juárez.

Los dos canteranos rojiblancos son considerados como grandes valores a futuro, por lo que muchos se esperaban que tuvieran lugar dentro del primer equipo para este Apertura 2023. El caso de Sebastián Pérez Bouquet podría ser menos preocupante, puesto que a Veljko Paunovic no le llena el ojo de momento pero cuenta con otras alternativas en el mediocampo. Además, en dicho préstamo no se incluyó opción de compra alguna, razón por la que Chivas ya sabe que no dejará de contar con Pérez Bouquet a mediano plazo.

Sin embargo, la situación de Diego Campillo es diferente. En su caso, los Bravos de Juárez sí que tienen una opción para comprar un porcentaje de su ficha, por lo que hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha en la que finalizará la cesión, podrían comprar al marcador central si este muestra un rendimiento convincente. Los detalles del acuerdo son más responsabilidad de Fernando Hierro, pero anteriormente, Paunovic cometió un error que ahora podría perjudicar al Rebaño, pues podría quedarse sin Campillo de manera definitiva.

Veljko Paunovic prefirió a Raúl Martínez por sobre Diego Campillo

Con Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco y Antonio Briseño como los tres centrales que suele utilizar Chivas, hay un cuarto lugar en la plantilla. Chivas tiene prácticamente borrado a Hiram Mier, quien apunta a dejar la institución en el próximo mercado, pero a pesar de llevar mucho tiempo sin jugar, continúa entrenando a la par de sus compañeros, formando parte de las convocatorias e incluyendo la banca de suplentes.

Raúl Martínez decepcionó a Paunovic, quien lo prefirió por sobre Diego Campillo (Imago7)

La otra opción que Paunovic vislumbró para incluir poco a poco en el primer equipo fue la de Raúl Martínez. El marcador central de 20 años tuvo una destacada actuación con el Tapatío y finalmente, en la pretemporada convenció al serbio de que merecía sus oportunidades. Por esto, Chivas finalmente lo mantuvo en la plantilla del primer equipo y decidió desprenderse de Diego Campillo, quien pasó cedido a Juárez y en este certamen sólo ha jugado cuatro partidos, pero con un gran gol convertido a los Pumas de la UNAM.

Raúl Martínez volvería al Tapatío tras la indisciplina

A pesar de contar con la confianza del entrenador, Raúl Martínez decepcionó a Veljko Paunovic al quedar envuelto en la indisciplina cometida en Toluca, junto a Alexis Vega y Chicote Calderón. El juvenil sería perdonado por la directiva, que lo entiende como un pecado de juventud, pero el cuerpo técnico optaría por devolverlo al Tapatío, es decir que Chivas podría quedarse solamente con Hiram Mier como recambio en la zaga, tras prescindir de Campillo y quedarse ahora sin Raúl Martínez.