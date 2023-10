El mercado de pases correspondiente al Apertura 2023 de la Liga MX no presentó demasiadas novedades para las Chivas de Guadalajara. Sólo se concretaron tres fichajes: Ricardo Marín, Óscar Whalley y Érick Gutiérrez. Tampoco hubo demasiadas bajas, pero entre las que sí se concretaron, hubo dos que realmente sorprendieron a la afición. Veljko Paunovic decidió no contar con Sebastián Pérez Bouquet y Diego Campillo, elementos que destacaron en las Fuerzas Básicas pero que aún no son considerados para el primer equipo. Por tal motivo, ambos fueron enviados a préstamo a los Bravos de Juárez.

La decisión causó cierto malestar en la afición rojiblanca, que confiaba en poder ver a Sebastián Pérez Bouquet y Diego Campillo asumiendo incluso un papel protagónico en el primer equipo. Incluso, ambos son considerados para la Selección Mexicana Sub-23, por lo que están bien valorados para representar al Tri en futuro no muy lejano. Esta decisión es una de las que más se le ha cuestionado al serbio Paunovic, pues tampoco hay demasiadas opciones en la plantilla para ocupar esas posiciones.

¿Cuánto tiempo estarán cedidos Campillo y Pérez Bouquet en Juárez?

De cara al próximo Clausura 2024, no se espera que Diego Campillo y Sebastián Pérez Bouquet regresen a Verde Valle. Esto, debido a que el acuerdo de la cesión consta de tres torneos cortos completos, es decir que a ambos le quedarían otros dos certámenes completos vistiendo la playera de los Bravos de Juárez. Sin embargo, el regreso de Pérez Bouquet no está completamente descartado, ya que el préstamo también abre la posibilidad de que Chivas lo repesque en caso de que el jugador no dispute una determinada cantidad de minutos, la cual no se ha revelado de manera oficial.

Sebastián Pérez Bouquet no tiene opción de compra

Pérez Bouquet no tiene opción de compra en Juárez (Imago7)

En un principio, la afición de Chivas puso el grito en el cielo porque se rumoreaba que el préstamo de Pérez Bouquet a Juárez incluía una opción de compra. Sin embargo, finalmente no se incluyó en la operación una chance para que los Bravos se queden con el mediocampista de manera definitiva. Hasta el momento, el futbolista lleva diez encuentros disputados durante su cesión, con una asistencia entregada. Sin embargo, su última titularidad data del 26 de agosto ante Puebla, por lo que todavía no parece convertirse en un jugador importante del equipo.

Diego Campillo sí tiene opción de compra

Campillo sí tiene opción de compra en Juárez (Imago7)

En el caso del marcador central, sí que se incluyó una opción para que Juárez pueda comprar una parte de su pase. No se dio a conocer ni el monto ni el porcentaje que podrían adquirir los Bravos, aunque se estima que no sería demasiado accesible, pues Campillo cuenta con un futuro más que interesante. En este torneo, el zaguero de 21 años jugó solamente cuatro partidos, con un gran gol marcado ante Pumas UNAM en una de sus dos titularidades. En los otros dos juegos, el futbolista ingresó desde el banco de suplentes. Además, también disputó un juego por la Leagues Cup.