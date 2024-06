El delantero estaría tratando de encontrar un nuevo equipo para continuar su carrera, pero los Guerreros no cedieron en algunas condiciones que no agradaron en el Guadalajara.

¡SE CAYÓ! El motivo por el que José Juan Macías ya no sería refuerzo de Santos para el Apertura 2024

El mercado de transferencias ha comenzado a moverse en el futbol mexicano, por lo que el delantero de las Chivas, José Juan Macías, es considerado uno de los peces gordos en esta ventana de fichajes; sin embargo, Santos no sería el destino del goleador rojiblanco.

Desde hace varias semanas se dio a conocer que los de la Comarca Lagunera estarían interesados en hacerse de los servicios de JJ debido a la cercanía y éxito que ha tenido el entrenador Ignacio Ambriz con él, aunque los albiverdes querrían imponer condiciones en el acuerdo por el delantero que no han agradado en el Guadalajara.

El comunicador de As México, César Huerta, reveló que las negociaciones se estancaron debido a que Grupo Orlegi quiso asumir solamente una parte del salario de José Juan Macías pese a que el Rebaño no iba a cobrar nada por el préstamo del delantero, por lo que los tapatíos no estarían de acuerdo.

Hay que recordar que pese a que ya salió Fernando Hierro de la directiva rojiblanca, el deseo en el chiverío es la de prestar a Macías por un año sin opción de compra, ya que planean que regrese y sea una opción para apuntalar el ataque tapatío en caso de que Chicharito no tenga el nivel suficiente para jugar en el Rebaño.

Otros clubes que estarían interesados en José Juan Macías serían el Mazatlán por petición de Víctor Manuel Vucetich, Grupo Pachuca por la relación que tiene el futbolista con la familia Martínez e inclusive se habló de Cruz Azul.

¿Qué sigue para Chivas?

Tras la culminación del Clausura 2024, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.