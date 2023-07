La Selección Mexicana se coronó en la pasada Copa Oro de la mano del entrenador Jaime Lozano, quien se llevó todo el crédito por arreglar el desastre que había dejado Diego Cocca una semana antes de que iniciara el certamen, sin embargo esto no será suficiente para que se mantenga en el cargo y para ello se abrirá un Comité de Asesores en la Femexuft donde tendrá participación un exgoleador de las Chivas de Guadalajara.

El Rebaño Sagrado tuvo injerencia en el Tricolor con la presencia de Roberto Alvarado en el pasado certamen de la Concacaf, por lo cual una buena razón para que siga del Jimmy en el banquillo nacional es la confianza que ha depositado en jugadores rojiblancos como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Tokio convocando a Alexis Vega, Fernando Beltrán, y en su momento Jesús Angulo y Uriel Antuna.

Pero todavía hay muchos capítulos por escribir en la Federación Mexicana de Futbol ya que el Comisionado Juan Carlos Rodríguez dio a conocer la noche del lunes que habrá un grupo de asesores con los que se buscará tener una opinión externa sobre el trabajo deportivo de la Selección Mexicana que nuevamente ha volteado de manera constante hacia labor que se hace en Chivas. Aunque no quiso revelar los nombres.

Eduardo de la Torre integrará al grupo de asesores para la Femexuft

El Yayo de la Torres es uno de los goleadores históricos de Guadalajara al sumar 89 goles con la camiseta rojiblanca ubicándose en el quinto lugar de los máximos romperredes en la historia del equipo más importante del futbol mexicano. Ahora es analista de Fox Sports y cabe mencionar que es primo de José Manuel y Néstor de la Torre. El padre de Eduardo fue el Ingeniero de la Torre, entrenador del campeonísinimo y máximo ganador con el Rebaño.

“En este nuevo Comité pintan varios nombres que sonaron en los últimos días, hay entrenadores como Ricardo La Volpe, Javier Aguirre, Ricardo Ferretti y por ahí también el ex jugador Carles Puyol (no me pregunten por qué lo eligieron, pero está entre los que suenan para integrar este grupo). También tienen contemplados a Rafael Márquez, Andrés Guardado, Jorge Campos y Eduardo de la Torre. Son ex jugadores históricos del futbol nacional que sin duda tienen bastante qué aportar por su recorrido como jugadores”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.