Aunque la aversiones son muchas, no hay una confirmación oficial de lo que tiene detenida la llegada de Amazon Prime a la Liga MX para ser la nueva casa de las Chivas de Guadalajara en sus partidos como local, pero una nueva versión salió a la luz de lo que sucederá con la plataforma que hoy es subsidiada por el dueño Amaury Vergara.

Mientras Amazon toma por completo el control de los derechos de transmisión del Rebaño Sagrado, Chivas TV se ha encargado de las transmisiones de los dos primeros partidos como locales en el Estadio Akron que fueron frente a Toluca y ante Mazatlán, echando mano de sus recursos, sus narradores, reporteros y comentaristas.

Y aunque en Amazon se puede observar el canal de Chivas TV con un costo mensual de 39 pesos con una prueba gratis durante 30 días, cuando se haga oficial la llegada de la plataforma estadounidense, es un hecho que esto cambiará de manera radical y la señal rojiblanca ya no será la que transmita los compromisos de Guadalajara.

El futuro de Chivas TV una vez que llegue Amazon Prime

En recientes reportes del periodista José María Garrido, dio cuenta de lo que pasará con Chivas TV cuando Amazon Prime transmita en vivo y en exclusiva los duelos de los rojiblancos, pues la intención es que la plataforma de streaming se haga cargo de los relatos durante los partidos.

Se tiene planeado que Amazon se estrene con Chivas n el duelo ante Juárez. Foto: IMAGO

“Cuando esto ocurra, Chivas TV tendrá solamente el comentario previo y post a lo partidos tanto de Chivas, Chivas Femenil, Fuerzas Básicas y los partidos se van por Amazon, esa va a ser la gran diferencia, cuando se cierre. ¿Cuándo se va a cerrar? No saben, yo pregunto a cada rato, es un tema que está hasta lo más alto de la directiva y esa parte de la directiva no está ni en México”.

“Va a ser algo que no se va a resolver hoy, no se va a resolver mañana y a ver si para la otra semana. El próximo partido de Chivas como local es el 31 de este mes, entonces sí va estar por ahorita complicado que se pueda resolver algo, ya veremos más adelante cuando se acerque el partido contra Bravos de Juárez, por ahorita las cosas están y como están, no se ha movido nada con el tema de Amazon”, fue parte de lo que explicó el comunicador en YouTube.