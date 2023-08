Finalmente, Chivas perdió el invicto en el Apertura 2023 e la Liga MX tras caer por 2-1 ante Santos Laguna. Por otro lado, tras el encuentro, Veljko Paunovic no dio ninguna excusa luego de perder y admitió lo que todo el mundo piensa del Guadalajara en estos momentos.

El Rebaño Sagrado mostró su peor versión en el certamen nacional uego de uqe haya caído ante los Guerreros. Fue ampliamente superado por un equipo que no había ganado en el inicio de la temporada 2023.

Por otro lado, en coferencia de prensa, Veljko Paunovic admitió lo que todo el mundo vio en el Estadio Corona. “Creo que en la segunda parte entre conceder el gol, una reacción, después son son errores puntuales que decidieron el partido. Dentro de eso fue todo lo demas que comentamos. No fue el mejor día en todos los aspecto. También lamento que no manejamos bien los 10 minutos de marcar el gol y después de cambiar el partido a favor nuestro. Creo que podráimos hbaer sacado más llegadas y antes de la expulsión”, expresó Paunovic.

Y agregó: “Todo esto no ha sido lo suficientemente para un rival que tuvo una semana para prepararse bien. Aunque no me gusta reconocerlo, pero hoy no nos fue bien. Es una derrota muy dura, pero no vamos a dejar que por una derrota estropear todo el trabajo que estabamos haciendo hasta ahora. La afición se que está decepcionada, igual que todos en el vestuario, pero esto es futbol. No hay que dejarse llevar por las emociones. Hoy vamos a estar de mal humor. Hay que tener mucho cuidado en lo que se dice. Lo mejor para dentro es no decir nada. Tenemos una semana larga para poder preparanos para un rival que es un equipo que regresa de una competición y que está buscando sus oportunidades”.

¿Qué es lo que sigue para Chivas tras perder con Santos Laguna?

Tras la dura derrota contra Santos Laguna, Chivas vuelve a ver acción el próximo domingo cuando enfrente a Rayados de Monterrey en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México.