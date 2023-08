Aunque Erick Gutiérrez ya había tenido participación con el Club Guadalajara en la Leagues Cup, no fue su mejor momento porque se vio sin la dinámica que caracteriza al equipo de Veljko Paunović, por lo que ahora en el Torneo Apertura 2023 ante Juárez volvió a recibir su oportunidad, pero se vio cobijado por la estupenda actuación de Fernando González, quien jugó en el centro de la cancha.

El Guti llegó al Rebaño Sagrado como el refuerzo estelar para este semestre del 2023, sin embargo parece que su estado físico sigue sin ser el óptimo a pesar de que tampoco se ha caracterizado por ser un futbolista con mucha movilidad, por tal motivo el estratega decidió poner al Oso González clavado en el mediocampo para que el surgido de Pachuca tuviera mayor proyección partiendo del centro hacia la izquierda.

Pero el que se quedó sin ser titular fue Víctor Guzmán, pues el Pocho entró en la segunda mitad en una situación que parece muy ambigua si se toma en cuenta que la campaña anterior fue el capitán de Chivas y su mejor anotador con siete tantos, no obstante, todo indica que la llegada de Gutiérrez representa algo más que un simple refuerzo.

Se confirmó por qué el Guti será inamovible en Chivas

De acuerdo al ex directivo de Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, el fichaje del Guti es más un tema mediático que una necesidad, por lo cual será titular por encima de cualquier futbolista: “Pero al Guti no lo va a sacar, hablamos de Beltrán, del Oso, del Pocho y quién quieras agregar, pero el Guti no lo va sacar y entonces Chivas no va a tener la dinámica que suele tener. Lo del Guti, insisto es un gran jugador, pero no era para Chivas”.

“Fue un golpe mediático totalmente, el decir ‘mira estamos buscando y repatriar jugadores al futbol mexicano’, jugadores útiles, pero la posición que necesitaba era un centro delantero y si no tiene un centro delantero letal, Chivas viene de una final y a punto de ser campeón, pero si no tiene centro delantero no lo pongo como candidato para ser campeón. Para mí no es la gran contratación”, fue parte de lo que comentó el exdefensor en Futbol Picante de ESPN.