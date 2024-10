Los 22 goles a favor que acumulan las Chivas de Guadalajara en el presente torneo Apertura 2024 de la Liga MX al cabo de 13 partidos disputados, han sido repartidos entre nueve futbolistas. De esta manera, el Rebaño Sagrado tiene la tercera mejor ofensiva del certamen, aunque el aporte de sus delanteros nominales ha sido de solo seis de ese total, es decir, tan solo el 27% o la cuarta parte de la cuota total.

Entre lesiones y bajas de juego, el equipo tapatío ha lidiado para poder tener en plenitud a sus arietes, tan solo Chicharito Hernández se ha perdido la mayoría del certamen por una lesión muscular, mientras que Hormiga González también se lastimó el partido contra los Rayados de Monterrey. Ahora, ha sido Ricardo Marín en quien ha recaído la responsabilidad de cargar con el peso ofensivo del chiverío.

La razón por la que Palencia descarta que Chivas necesite un kiler

De hecho, Marín y González suman tres goles cada uno, lo que representa la cuarta parte de los goles del Rebaño Sagrado, que tiene en Piojo Alvarado con cinco, a su máximo romperredes del campeonato. Y para colmo, se lesionó en el pasado encuentro contra el Necaxa. Pero para Juan Francisco Palencia, exjugador y directivo del club rojiblanco, estas Chivas basan su éxito en lo colectivo, por lo que la ausencia de un killer no es tan grave como parece.

“Al final de cuentas yo creo que Chivas no recae en su centro delantero, me parece que los goles se van repartiendo y eso hace que un equipo tanga mucho más equilibrio. Si bien es cierto que Chivas ha tenido altibajos, ahí está metido en la pelea con la calificación, ha recibido 13 goles, me parece, mientras Cruz Azul nueve. Recae entonces que se defiende bastante bien y me parece que Arturo (Ortega) ha hecho que el equipo se acomode mejor con su línea de tres atrás y dos carrileros que vuelan y que quitando a Alvarado que jugaba como extremo, ahora sus extremos serán Chávez y Mozo, que son box to box que llegan al fondo del campo y pueden tirar centros. En medio Marín está despertando, Armando González quedó fuera pero estaba haciendo un buen torneo, ahora recuperan a Cowell”, comentó en Fox Deportes.

La solidez defensiva ayuda a que se reparta el peso ofensivo

Para Gatillero, el trabajo de Arturo Ortega, interino entrenador tras la salida de Fernando Gago, ha sido notable y su reacomodo de piezas ha convertido al equipo jalisciense en uno mucho más eficiente al despreocuparse de la posesión de la pelota y más preocupado por salir de manera ordenada, lo que diversifica sus armas al ataque.

“Me parece que ahora Chivas va de atrás para adelante, con Gago intentaba ir por los partidos aunque por momentos no jugaba bien pero me parece que ahora con Arturo han tenido solidez defensiva interesante y por eso los goles recaerán en distintos jugadores que para eso están, por lo que implica el equipo grande que es Chivas”, sentenció.