El Pollo alzó la voz luego del empate frente a Rayados, aunque a algunos aficionados regiomontanos no les gustó la forma de referirse a su equipo.

El empate por 1-1 ante Rayados de Monterrey dejó sabor a poco para las Chivas de Guadalajara, que dominaron gran parte del encuentro y parecían tener todo controlado hasta el error del Tala Rangel. Por supuesto que hubo malestar en el vestidor, donde Antonio Briseño fue quien tomó la voz para levantar a sus compañeros.

El Pollo es uno de los grandes referentes que tiene la plantilla rojiblanca, tal y como demostró recientemente dando la cara tras el incidente que tuvo lugar en la sala de prensa. Sin embargo, ahora salió a la luz un video de su arenga post partido ante Rayados, rival del que no habló nada bien.

“Ese pinche equipo”: Tunden al Pollo Briseño por su forma de referirse a Rayados

En redes sociales, varios fanáticos del cuadro regiomontano alzaron la voz en contra del Pollo Briseño. El zaguero de Chivas intentó animar a sus compañeros tras el empate en el Estadio Akron: “Vamos a salir de esta, dale, no pasa nada cabrones, dale. Estamos mucho más cerca de ganar cabrones así”, comenzó el futbolista rojiblanco.

No obstante, lo que hizo ruido fue para aficionados rivales fue la forma de referirse al Monterrey: “Pasamos por encima a ese pinche equipo que vale no se cuánto”, enfatizo Briseño, ganándose el repudio de varios aficionados de Rayados. “Todos tranquilos, arriba, vamos a trabajar. Vamos a trabajar que viene Atlas y no podemos caernos, venga”, cerró su arenga el Pollo.

La diferencia de presupuesto entre Chivas y Monterrey

Aunque no cayó bien en aficionados rivales, las palabras de Briseño resultan normales dentro de un vestidor que acaba de sufrir un empate agónico. Incluso, lo que señala el Pollo es la diferencia entre presupustos de uno y otro equipo. Monterrey tiene la segunda plantilla con más valor de mercado según la agencia especializada Transfermarkt: 86,6 millones de euros. El Rebaño, en cambio, se ubica en el cuarto lugar con una nómina tazada en 64,2 millones.