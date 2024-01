No pudo ser debut con victoria para las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2024 de la Liga MX. En el Estadio Akron, el Rebaño no pasó del 1-1 ante Santos Laguna, en un encuentro algo extraño, pues lo igualó en la última jugada, pero antes tuvo un buen inicio de partido, un penal cancelado a instancias del VAR, dos goles anulados y otro penalti fallado por el equipo contrario.

Las emociones no faltaron y al menos Fernando Gago logró rescatar un punto en su estreno como entrenador rojiblanco. Sin embargo, la afición ve con cierta preocupación la falta de calidad que tiene la plantilla en algunas zonas del campo. Claro está, las inminentes llegadas de Cade Cowell y Chicharito Hernández podrían darle mayor peso ofensivo al Rebaño a la hora de terminar la jugadas.

Tal parece que no habrá muchos más cambios en la plantilla, además de los mencionados fichajes que están al caer. En lo que respecta a bajas, Chivas ha dejado ir algunos elementos que no eran tenidos en cuenta, pero también intentó desprenderse de otros elementos. El caso más emblemático es el de Alexis Vega, quien acaba contrato en junio del 2024 y se iría gratis en caso de no salir en este mercado de pases.

Chivas no pudo encontrar equipo para Miguel Jiménez y Daniel Ríos

Entre los cambios de Chivas para el próximo semestre, se encuentra la modificación en la portería. Miguel Jiménez perdió terreno con la llegada de Gago, quien puso como titular a Raúl Rangel y tiene como opción a Óscar Whalley. Por tal motivo, al “Wacho” se le buscó equipo durante el mercado, pero de momento no se llegó a ningún acuerdo. El experimentado guardameta ni siquiera fue convocado para el primer partido ante Santos Laguna.

El otro caso es el de Daniel Ríos, quien llegó como fichaje durante la gestión de Veljko Paunovic, pero no logró aprovechar las oportunidades. Ahora, el delantero quedó relegado ante nombres como José Juan Macías, Armando González y Ronaldo Cisneros, además de la inminente lllegada de Chicharito. No obstante, Fernando Hierro tampoco pudo encontrar un equipo que se interese por el atacante. Según El Universal, tanto Ríos como el “Wacho” Jiménez fueron ofrecidos a varios equipos.

Miguel Jiménez tendría dos ofertas para salir cedido

Aunque de momento seguirá entrenando con el primer equipo y luchando por ganarse un lugar al menos en la convocatoria, Miguel Jiménez podría salir próximamente de Chivas, puesto que tendría propuestas de otros equipos. Según el reportero Alejandro Ramírez de Azteca Deportes, la directiva tiene dos propuestas sobre la mesa para darle salida al guardameta de 33 años.

Miguel Jiménez todavía podría salir de Chivas. (Imago7)

Aunque no se dijo el nombre de los dos clubes interesados, la misma fuente agregó que ambas se tratarían de una cesión, aunque el propio Miguel Jiménez todavía no estaría convencido sobre si aceptarlas y marcharse, o bien quedarse en el Rebaño para luchar desde atrás ante Rangel y Whalley.