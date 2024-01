En su estreno por el Clausura 2024 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara rescataron de manera agónica un 1-1 ante Santos Laguna. El Rebaño parecía quedarse sin nada en el encuentro correspondiente a la jornada 1, pero en la última jugada apareció Érick Gutiérrez para lograr el empate de cabeza. Fue la presentación de Fernando Gago como entrenador rojiblanco.

El entrenador argentino llamó la atención con algunas decisiones en su once inicial. Tala Rangel, Jesús Sánchez y Pavel Pérez eran nombres que no se esperaban como titulares. No obstante, más allá de individualidades, al Rebaño le faltó frescura y creatividad para lastimar al conjunto visitante, que incluso falló un penal durante la segunda parte.

Otra de las cuestiones que debió resolver Gago fue el lateral izquierdo, donde la salida de Cristian Calderón dejó un hueco, pues este fue el titular en los últimos torneos. Incluso, la otra variante, Alejandro Mayorga, también dejó la institución. El flamante estratega recurrió entonces a un juvenil de la cantera que lo encandiló en la pretemporada: Mateo Chávez.

Mateo Chávez convenció a la afición rojiblanca en su debut oficial

A pesar de que se trató de su debut como profesional, Mateo Chávez, lateral izquierdo de 19 años, se mostró sin nervios, ni complejos ni dudas a la hora de tener el balón en los pies e intentar ser ofensivo. El juvenil buscó asociarse para incidir en ataque, pero lo que más llamó la atención fue su fiereza para ir a disputar cada pelota, lo cual encantó a la afición rojiblanca.

Mateo Chávez demostró ser un futbolista muy aguerrido (Imago7)

Chávez lucha cada balón como si fuera la última y también tiene mucho carácter a pesar de su corta edad, a tal punto de que tuvo algunas broncas con jugadores del Santos Laguna. Claro está que ese temperamento y esa fuerza para buscar el balón deberá saber administrarla para que en el futuro no le cueste alguna expulsión o tarjeta innecesaria.

El partido de Mateo Chávez vs. Santos Laguna

80 minutos

6 entradas

34/41 pases (83%)

10/19 duelos ganados

2 faltas cometidas

2 regates exitosos

