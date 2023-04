En Chivas están viviendo un momento dulce en el Clausura 2023, por lo que desean redondearlo concretando el pase matemático a la Liguilla sin pasar por el Repechaje, en donde la figura del Rebaño ha sido Pável Pérez, quien no titubeó en revelar el nombre del jugador que más está influyendo en él.

“Siempre se aprende de los grandes jugadores de experiencia, Pocho no es un jugador grande en edad, pero ha tenido compañeros que también le han aportado y también aprendió mucho de sus excompañeros. Yo le estoy aprendiendo mucho a él, a veces se acerca, nos da consejos que tal vez uno como joven no se da cuenta, y cuando eres grande, son detalles que hacen mucha diferencia. Nos vino bien al equipo, nos ayuda, nos motiva y aporta mucho a los jóvenes”, declaró el mediocampista a Claro Sports.

La Chata también aprovechó para deshacerse en elogios por Veljko Paunovic, destacando la confianza que les brinda a todos los futbolistas, incluyendo a los que son utilizados como suplentes.

“Es un profe nuevo que le está ayudando al equipo, es muy puntual en todos los sentidos y es muy claro en su idea de juego, lo que quiere para nosotros. Nos transmite mucha energía, mucha buena vibra y confianza, que es lo importante. No solo a los once que inician, sino que también a los de la banca o a los que no salen a banca, nos dice que es un equipo, es una familia, importamos todos, no importa si juegues o no. El profe tiene claro y nosotros también que esto es una familia y que debemos tener claro que apoyándonos, esto es para todos, el triunfo y la derrota es de todos”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas Vs. Cruz Azul de la jornada 16?

Tras salir victoriosos de su última visita de la fase regular, el Guadalajara regresa al Estadio Akron para encarar su próximo compromiso contra La Máquina, duelo que está pactado a disputarse el próximo sábado 22 de abril en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.