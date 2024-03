El Club Guadalajara ha tenido muchos problemas en los días recientes dejando muy mal parado al estratega Fernando Gago, quien vive su momento más apremiante desde que asumió el banquillo hace un par de meses, por lo cual requieren de un triunfo esta tarde cuando le hagan los honores al León por la Fecha 11 del Clausura 2024.

El Rebaño Sagrado no llega en su mejor estado anímico luego de caer en dos ocaciones contra dos de sus rivales más enconados como son Cruz Azul y América, por lo cual tratarán de que los Esmeraldas les paguen los platos rotos en un encuentro que no será nada sencillo porque los dirigidos por Jorge Bava quieren escalar posiciones.

En lo que va de la campaña las Chivas acumulan 15 unidades para colocarse en la octava plaza de la campaña producto de cuatro triunfos, tres empates y tres descalabros, de los cuales dos han sido con escuadras que están en la cima de la campaña como son La Máquina y los Tigres de la UANL.

Así está Chivas en la tabla de posiciones del Clausura 2024

Por el momento Guadalajara se ubica en la novena posición de la tabla general y aunque su más cercano perseguidor es Querétaro que cuenta con 11 puntos, por lo que una derrota de los tapatíos no los movería de su posición, pero sí podrían subir lugares sumando los tres puntos.

Chivas va por una nueva victoria como local. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

Esta Jornada 11 inició desde el viernes con los siguientes duelos: Juárez 1-1 Toluca, Puebla 2-2 Atlas y Necaxa 3-1 Atlético de San Luis. Para este sábado se desarrollarán otros duelos, Pachuca vs. Gallos Blancos, Chivas vs. León, Santos vs Cruz Azul, América vs Tigres y el domingo Pumas de la UNAM vs Tijuana y Monterrey vs. Mazatlán.

Chivas recibirá al América en la Jornada 12

Después de este duelo contra León en el Gigante de Zapopan, el Rebaño jugará a media semana con América la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions y el siguiente sábado por la Jornada 12 del Clausura 2024, en otro duelo más que complicado para mantenerse en la parte alta de la general.