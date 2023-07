Las Chivas de Guadalajara buscan cerrar la primera parte del Torneo Apertura 2023 de la mejor manera, ya que después de enfrentar la noche del jueves 13 de julio a Necaxa en el Estadio Akron, harán una pausa en la Liga MX al igual que todos los los clubes para viajar a Estados Unidos y disputar la Leagues Cup a partir del 21 de julio.

El Rebaño Sagrado ha arrancado con el pie derecho la nueva campaña del campeonato mexicano con dos victorias que lo colocan en la cima de la tabla general con seis unidades, después de sus triunfos sobre León 2-1 dentro de la Jornada 1 y ante San Luis 3-1 en la Fecha 2 que se realizó el sábado pasado también en el Estadio Akron.

El objetivo del entrenador de Chivas, Veljko Paunović es sumar la mayor cantidad de unidades en la campaña regular para volver a asegurar un boleto de manera directa a la Fiesta Grande como en la temporada pasada cuando terminaron en la tercera posición solo por debajo de Monterrey y América.

Guadalajara recibirá a Necaxa el jueves a partir de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que dos horas antes Santos Laguna le hará los honores al Atlas. El viernes se medirán: Mazatlán vs. Rayados, Tijuana vs. Cruz Azul. Para el sábado 15 de julio: San Luis vs. Querétaro, América vs. Puebla Tigres vs. León y el domingo se cierra la jornada con Toluca vs. Juárez y Pachuca vs. Pumas de la UNAM.

POS EQUIPO PJ PTS 1 GUADALAJARA GUADALAJARA 2 6 2 TOLUCA TOLUCA 2 4 3 PUMAS UNAM PUMAS 2 4 4 JUÁREZ JUÁREZ 2 4 5 MONTERREY MONTERREY 2 4 6 LEÓN LEÓN 2 3 7 QUERÉTARO QUERÉTARO 1 3 8 ATLAS ATLAS 2 3 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 2 3 10 TIGRES UANL TIGRES 2 2 11 MAZATLÁN MAZATLÁN 2 2 12 NECAXA NECAXA 2 2 13 PACHUCA PACHUCA 2 1 14 TIJUANA TIJUANA 2 1 15 PUEBLA PUEBLA 2 1 16 ATLÉTICO SAN LUIS SAN LUIS 2 1 17 AMÉRICA AMÉRICA 1 0 18 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 2 0

Chivas vs. Necaxa: ¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido de la Jornada 3?

Las Chivas volverán a la actividad el jueves 13 de julio de julio en la cancha del Estadio Akron contra Necaxa en punto de las 21:00 horas tiempo del centro de México y la transmisión correrá a cargo de VIX para todo México y TUDNUSA para Estados Unidos, así como en Telemundo. Te recordamos que en Rebaño Pasión te llevaremos todos los detalles.