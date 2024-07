Renato Paiva, director técnico del Toluca, platicó tras el empate 0-0 con las Chivas de Guadalajara en el debut del Torneo Apertura 2024. La conferencia de prensa del portugués en el Estadio Akron tocó además un tema que preocupaba a los chivahermanos en este mercado de pases. El timonel de los Diablos Rojos se refirió al interés por llevarse al mediocampista Fernando González del redil. Rebaño Pasión te cuenta lo que dijo.

El entrenador portugués de los choriceros habló tras el debut frente al Rebaño Sagrado en el Gigante de Zapopan. Paiva reconoció irse “tranquilos hoy, pero inconformes con el resultado. O sea, queremos ganar siempre. Nos está costando ganarle a Chivas“. El estratega europeo de los mexiquenses no olvidó así la serie por los Cuartos de Final del pasado Clausura 2024. Chivas se impuso por un gol de Víctor Guzmán y no logró anotarle a los tapatíos.

Paiva refirió en conferencia que “para este momento de la temporada, con algunos jugadores nuevos ya entrando. Creo que dejamos una imagen de poder organizar el equipo. El equipo ha defendido en la mayor parte del partido, bien. Las que no pudimos defender bien, no jugamos solos, jugamos contra un gran equipo, que tiene méritos también. Que sabe atacar, que sabe lo que hace con el balón y no puede irte sin que tu arco no tenga tiros, eso es difícil. En cuanto mejor es el rival es más difícil que eso pase”.

El técnico lusitano de Toluca fue cuestionado sobre el interés choricero por el mediocampista Fernando González. El timonel, pese a su respuesta, aclaró conocer bien al canterano rojiblanco. Así, Paiva reveló que “nadie me ha hablado del tema. Así que, lo conozco, es muy buen jugador, su formación creo que es de Toluca. Pero hasta ahora, nadie ha hablado conmigo sobre ese tema“. De esta forma, el estratega de los toluqueños dejó en claro que, hasta el momento, era solo una especulación.

El análisis de Renato Paiva tras el empate con Chivas

El director técnico de Toluca analizó este comienzo del torneo para su equipo y tras el empate en Guadalajara se mostró conforme. Renato Paiva refirió que “a nivel general, de función ofensiva y defensiva me quedo muy conforme. Generamos algunas oportunidades, el pecado de este partido para mi fue el último pase, la última decisión. Hay jugadas que te pueden poner el último pase de cara al gol y eso no pasó. Entonces, para el momento de la temporada, me voy con buenas sensaciones como entrenador, de validar el proceso, lo que yo quiero del equipo y que no estamos tan lejos (de nuestro mejor rendimiento)”.

Renato Paiva habló del mercado de pases de Toluca

El estratega portugués, en cuanto al mercado de pases de los choriceros, confirmó el fichaje del uruguayo Bruno Méndez. Paiva refirió que “creo que no va a salir nadie de esta plantilla, no llega ningún refuerzo en principio. Pero hay que esperar si, con el mercado abierto nunca puedes decir que no, porque mañana llega alguien con una propuesta, una cláusula la cubre y puedes hacer nada. Entonces, más allá de un central que está llegando, que es Bruno (Méndez) por el tema exactamente de (Juan) Escobar que fue un tema inesperado. Es un buen fichaje también para nosotros, jugador con trayectoria, con experiencia de muchos partidos. Entonces, creo que en este momento, la preocupación del entrenador es trabajar con lo que tiene. Esperar que Maxi (Araujo) regrese lo más tarde posible, que es una buena señal para él y a partir de ahí, no esperamos a nadie más y trabajar con los que tenemos. Porque no hay que olvidar, que hay minutos que dar a los chicos y los jovenes.