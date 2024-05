Toluca vs. Chivas: Dónde ver EN VIVO el partido por la vuelta de la Liguilla del Clausura 2024

Este sábado 11 de mayo, las Chivas de Guadalajara visitarán al Toluca por la vuelta de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2024. Debido a esto, repasamos por dónde se podrá ver el juego del Rebaño Sagrado en el Estadio Nemesio Diez.

Hace algunas semanas atrás, pocos se esperaban que Chivas pudiera alcanzar una racha de seis victorias consecutivas. Los dirigidos por Fernando Gago atraviesan un buen momento, pues ya lograron derrotar a rivales como Monterrey, Puebla, Pachuca, Querétaro, Atlas y Toluca.

No obstante, los Diablos Rojos, de buena campaña, cerrarán la eliminatoria como locales en La Bombonera, donde el Rebaño necesitará sacar al menos un empate para meterse en la próxima instancia. El agónico gol del Pocho Guzmán le da esa mínima ventaja al conjunto tapatío.

Así como Chivas y Toluca definirán a uno de los cuatro semifinalistas, lo propio harán en los otros cruces: los ganadores de Cruz Azul vs. Pumas, América vs. Pachuca y Monterrey vs. Tigres también estarán entre los mejores del certamen.

Toluca vs. Chivas: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido por la ida de la Liguilla?

Toluca y Chivas se enfrentarán este sábado 11 de mayo, desde las 19:05 horas del Centro de México. El encuentro será transmitido por televisión abierta, mientras que tanto Canal 5 como TUDN también tendrán en sus pantallas el apasionante cruce por un lugar en las semifinales.