Chivas se prepara para ver acción del Clausura 2024 de la Liga MX, mientras se espera el regreso de Javier Hernández. Por otro lado, en el Rebaño Sagrado hubo una fuerte sangría de jugadores y uno de ellos fue Alejandro Mayorga, quien en el día de hoy se despidió del Guadalajara en redes sociales.

Desde la eliminación ante Pumas se sabía muy bien que el Rebaño Sagrado iba a llevar adelante un fuerte recorte de jugadores. Esto se debía a que estaban los dos indisciplinados, Alexis Vega y Cristian Calderón, y una serie de jugadores que no cumplieron las expectativas o que no tenían lugar en el equipo. A esto se le suma el regreso de jugadores a préstamo.

Por otra parte, Chivas en la lateral izquierdo necesitaba encontrar un reemplazante lo más rápido posible. Según lo informado por Jesús Bernal el Guadalajara no irá por Jesús Gallardo ya que Fernando Gago está enamorado del juego que muestra Mateo Chávez, quien fue promovido desde las fuerzas básicas.

Debido a esto, Alejandro Mayorga fue vendido a Necaxa y en las últimas horas usó sus redes sociales para despedirse del Rebaño Sagrado. Ante su publicación en las redes sociales todos los jugadores del Guadalajara lo despidieron y le desearon el mayor de los éxitos.

Mayorga se despidió de Chivas en las redes sociales.

“Hoy cierro un capítulo que comenzó cuando tenía 14 años y me convertí en parte de la familia rojiblanca. Ha sido un viaje lleno de desafíos, aprendizajes y momentos inolvidables que han forjado mi carrera y mi persona. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al Club Deportivo Guadalajara por la oportunidad de crecer como futbolista y como hombre. Desde las canchas de fuerzas básicas hasta la experiencia en el primer equipo, cada momento ha sido invaluable”, comenzó.

Y agregó: “Agradezco de corazón a mis compañeros de equipo, entrenadores, cuerpo técnico y a todo el personal del club que ha sido parte fundamental de mi desarrollo. No puedo pasar por alto el apoyo incondicional de la afición. Su pasión y lealtad hacia el club, han dejado una marca imborrable en mi corazón. Aprecio cada ovación y cada crítica, porque ambos me han ayudado a crecer y mejorar. Hoy inicio un nuevo capítulo en mi carrera, llevando conmigo los colores y los valores que Chivas me enseñó. Siempre estaré agradecido por esta etapa, y estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado. ¡Gracias, Chivas! ¡Nos vemos en el siguiente desafío!”.

¿A qué hora debuta Chivas en el Clausura 2024?

Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX el próximo sábado cuando debute ante Santos Laguna por la jornada uno del Clausura 2024. El juego se llevará adelante en el Estadio Akron a las 19:05 del Centro de México en el Estadio Akron y se podrá seguir bajo la transmisión de TUDN.