Chivas va de menos a más en este cierre del Clausura 2024, sorprendiendo a aficionados y hasta a especialistas del balompié, por lo que el exentrenador del Rebaño, Ricardo Ferretti, considera que Fernando Gago ha encontrado el estilo de juego que le favorece a un equipo como el Guadalajara.

El Tuca se mostró sorprendido por el triunfo rojiblanco sobre el Pachuca pese a que los hidalguenses partían como amplios favoritos; sin embargo, el argentino detalló que la idea futbolística de esfuerzo y sacrificio compartido entre todos los futbolistas es el que los acercará a mejores resultados en el balompié mexicano.

“Mientras jueguen así, como hormiguitas trabajadoras, todos obreros porque no tiene una estrella. Es la única forma que tiene Chivas de seguir manteniendo así. En Chivas no hay arquitectos, ni ingenieros, todos son albañiles, obreros y así tienen que jugar, conjuntamente van a poder sacar resultados. Individualmente no va a ganar ni un partido”, aseguró el Tuca en ESPN.

El Guadalajara ha incrementado su nivel futbolístico en el mejor momento posible, ya que acumula tres triunfos en fila, en donde dos de ellos fueron frente a serios contendientes al título como Rayados o los Tuzos, por lo que el proyecto de Gago ha ido ganando credibilidad.

Ahora, el chiverío depende de sí mismo para conseguir el pase directo a la Liguilla, ya que se encuentra en la octava posición de la tabla general que se encuentra muy cerrada y prueba de ello es que por los dos goles que recibieron contra el Puebla, el Rebaño no está instalado en sexto lugar.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Querétaro del Clausura 2024?

El Guadalajara está obligado a mantener esa racha victoriosa en el cierre de la fase regular; sin embargo, el conjunto de los Gallos Blancos es el próximo rival, escuadra a la que se enfrentará el próximo sábado 20 de abril en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.