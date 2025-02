Es una realidad que las Chivas de Guadalajara se han quedado cortos en las expectativas en el presente Torneo Clausura 2025 donde únicamente suman dos victorias, pero esto no es la única complicación a la que se han enfrentado, ya que al interior de la institución existen algunas inconformidades que han sido reveladas.

Y es que para muchos, los culpables de las situaciones que se han dado en el Rebaño Sagrado únicamente son del entrenador, Óscar García, pero la realidad es que detrás del timonel hay personajes como Juan Carlos Martínez, Fran Pérez y hasta el propio Pepe Meléndez, auxiliar del técnico, que también están en la mira de los altos mandos en caso de que no se reviertan los malos resultados en el resto del certamen.

Los integrantes de Chivas que están en riesgo

“Para todos los chivahermanos que día a día piden un cambio en el interior de Chivas, parece que el deseo pronto se les va a cumplir, pues los altos mandos han ido abriendo los ojos de a poco. Resulta que Juan Carlos Martínez y Fran Pérez ya recibieron un ultimátum. A la lista se unió ‘Pepe’ Meléndez, quien está encargado de la parte táctica, Javier Solorzano y David Muñoz, quienes se desempeñan como analistas del equipo y su trabajo ha sido cuestionado. La lista parece larga y la paciencia corta, así que se me hace que terminando este torneo veremos rodar cabezas en Guadalajara”.

Juan Carlos Martínez no ha convencido a Amaury Vergara. Foto: Imago7/ Juan Carlos Nuñez Cubeyro.

“Porque las cosas no están funcionando, pero no sólo ellos están en la lista negra, pues también el Preparador Físico Costarricense, Erick Sánchez, ha recibido muchos taches por parte de los jugadores, quienes aseguran que no se está trabajando de la mejor manera, pues constantemente se sienten rígidos sin un trabajo enfocado”, fue parte de lo que publicó el Francotirador del diario Récord.

Por el momento Guadalajara se ubica en la parte baja de la tabla general, pues cuentan con dos triunfos, dos empates y tres derrotas, suman ocho puntos y están en la posición 11 de la tabla general. El sábado recibirán a Pachuca en un duelo por la Jornada 8 y en la Fecha 9 visitarán a San Luis.

Aunado a ello, atraviesan un tema muy controversial que exclusivamente le atañe a la directiva encabezada por Amaury Vergara, luego del gol anulado en fuera de juego a Alan Pulido en el partido contra Toluca, pero que puso en duda el trabajo de los silbantes y del VAR, lo cual ha generando la petición de los audios de los 90 minutos para conocer si fueron manipulados.