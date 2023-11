Chivas de Guadalajara se ha caracterizado por contar con grandes talentos que posteriormente tuvieron la oportunidad de dar el salto a Europa. Uno de los que parecía estar cerca de lograrlo era Alexis Vega, pero la carrera del delantero del Rebaño Sagrado dio un cambio radical en apenas un año.

Y es que hace exactamente un año, el Gru se encontraba disputando el Mundial Qatar 2022 con la Selección Mexicana. Alexis Vega era uno de los hombres de confianza de Gerardo Martino para el ataque y no dudó en darle la titularidad en el duelo ante Argentina, que se llevó a cabo un 26 de noviembre.

El 10 hizo un trabajo extraordinario en labores defensiva y también ofreció un interesante despliegue físico jugando al contragolpe. Alexis Vega se entendió bastante bien con Hirving Lozano en la delantera, siendo el principal dolor de cabeza de los defensas argentinos en aquel interesante compromiso.

La buena presentación de Alexis Vega hacía pensar que estaba muy cerca de pegar el salto a Europa, donde varios clubes lo venían siguiendo. Sin embargo, nada de esto se concretó y un año después la situación del delantero de Chivas de Guadalajara está muy lejos de ser la mejor, pues ni siquiera es titular.

El Gru estuvo involucrado en actos de indisciplina que le costaron su lugar en el Rebaño Sagrado, pues Veljko Paunovic lo apartó del primer equipo durante varias semanas. El timonel serbio lo perdonó previo a la Liguilla, pero Alexis Vega tendrá que ganarse nuevamente su puesto en el once inicial.

Al margen de lo que suceda en lo que resta del Torneo Apertura 2023, Alexis Vega no estaría en los planes de Chivas de Guadalajara de cara al próximo semestre. Paunovic lo habría puesto como condición para renovar su contrato, algo que podría ser decisivo en el futuro del delantero mexicano.

¿Por qué no se concretó su traspaso a Europa?

Chivas todavía analiza la renovación de Alexis Vega en 2024 por increíble que parezca

Alexis Vega estuvo en el radar de un par de equipos en el Viejo Continente, que pensaron en su incorporación luego de la Copa del Mundo. Sin embargo, el Gru reveló que solo lo querían a préstamo por seis meses, por lo que el atacante decidió permanecer en la Liga MX con Chivas de Guadalajara.

“Hay casos en los cuales a veces nos apresuramos sólo por cumplir el sueño de jugar en Europa y en seis meses o un año estás de vuelta; con un equipo que estuvimos en pláticas en Europa, me quería llevar, quería que jugara seis meses y si no me iba bien, regresara con otro equipo del futbol mexicano“, dijo Alexis Vega a TUDN.

El 10 aseguró que era muy poco tiempo para ofrecer su mejor versión en el futbol europeo, pues no podría adaptarse de la manera esperada. Es por eso que dejó pasar la oportunidad de continuar su carrera en el Viejo Continente, esperando un mejor momento para dar un paso de ese tipo.

“No le veo chiste ir a jugar seis meses, con presión porque van a querer que te adaptes de la mejor manera; por situaciones de esas tomas la decisión de no ir, de no apresurar ese proceso. Mi familia está feliz de que estaremos más tiempo acá“, expresó el delantero, que ahora busca recuperar la titularidad.

¿Qué sigue para Chivas?

Chivas de Guadalajara consiguió el quinto puesto en la tabla general de la Liga MX, por lo que ahora disputará los Cuartos de Final. El rival del Rebaño Sagrado será nada menos que Pumas, equipo contra el que cayó en el cierre de la fase regular por la mínima de las diferencias.