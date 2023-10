La incertidumbre que rodea el futuro de Alexis Vega y Cristian Calderón dentro de las Chivas de Guadalajara todavía no se aclara. Los jugadores involucrados en el escándalo de Toluca se mantienen apartados del primer equipo, después de dos semanas del anuncio oficial. La directiva rojiblanca no ha podido definir el destino de ambos: Ni los ha perdonado, ni ha llegado a un acuerdo para desvincularlos.

El Rebaño Sagrado regresó este martes a las instalaciones de Verde Valle, para comenzar a preparar todo lo concerniente a su próxima presentación. Los rojiblancos visitan el viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Ninguno de los sancionados reapareció en la sesión y siguen separados del plantel.

El Gru Vega y el Chicote Calderón, junto con el canterano Raúl Martínez, están apartados por tiempo indefinido del Guadalajara. Un castigo que Chivas hizo oficial tras destapar un escándalo en el hotel de concentración en Toluca. Como las dos figuras son reincidentes en indisciplinas, la intención inicial de la directiva fue liquidar sus contratos de forma anticipada.

Han pasado dos semanas y los dos titulares en el empate 1-1 con los Diablos Rojos en La Bombonera, el 1 de octubre, siguen separados. Raúl Martínez sería perdonado por el alto mando rojiblanco, no así por el cuerpo técnico de Veljko Paunovic, que lo eligió por encima de otros talentos. El central volverá a la disciplina del Club Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX, sin opción de regresar al primer equipo.

Raúl Martínez volverá al Tapatío en la Liga de Expansión MX (IMAGO7)

Se complica el tema la salida de los indisciplinados

Definir el destino de Cristian Calderón parecía más sencillo para la directiva de las Chivas, pues tiene contrato hasta diciembre próximo. Mientras que en el caso de Alexis Vega su vínculo tiene vigencia al 30 de junio de 2024. El equipo legal del Guadalajara negoció la opción de finiquitar a ambos elementos sin pagar el resto de los tratos, por la reincidencia de la indisciplina.

El departamento legal del club no logró un acuerdo, porque no halló una cláusula que permitiera dicha disolución de los contratos. Fuentes dentro del equipo le aseguraron al periodista César Huerta de AS México que Chicote había aceptado finiquitar de forma anticipada su vínculo. Los dos jugadores son representados por la misma agencia, que después se negó a cualquier trato que no incluyera el pago completo de los contratos.

¿Por qué sigue la incertidumbre en Chivas con Vega y Calderón?

La directiva deportiva de las Chivas, liderada por Fernando Hierro, se mostró en desacuerdo con cancelar el resto de los contratos. De forma especial, en el caso de Alexis Vega, porque no consideran un castigo pagarle por anticipado los nueve meses que quedan de su vínculo. Por lo que buscan desde ya usarlo como moneda de cambio y que en enero tenga un nuevo equipo. Las negociaciones siguen trabadas y hasta este martes se desconoce cuándo y cómo se aclarará toda esta incertidumbre.

La posibilidad que Vega y Calderón se reintegraran al trabajo del primer equipo, pero sin considerarlos para que vuelvan a jugar; fue estudiada por la directiva. Se adelantó que se pudiera producir este martes 17 de octubre, pero no fue así. De acuerdo a los últimos informes de fuentes dentro del club, que maneja el periodista César Huerta, la directiva sigue firme en la intención de que no vuelvan a jugar con el Guadalajara.