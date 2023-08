Sergio Corona no solo es uno de los mejores actores mexicanos desde hace muchas décadas, también es uno reconocido seguidor de las Chivas de Guadalajara que en cada oportunidad demuestra lo que siente por el equipo tapatío, siendo parte de las épicas apuestas que realizaba junto a su compadre, Manuel el Loco Valdés, quien perdió la vida en el 2020.

Don Sergio Corona, fanático del Rebaño Sagrado, ha llevado diversión a los hogares mexicanos por décadas y hoy a sus 94 años es el protagonista de la exitosa serie de Televisa ‘Como Dice el Dicho’, emisión que estaba grabando cuando empezó a tener algunos malestares y por ello fue enviado a un hospital, pero solamente para prevenir cualquier situación delicada.

No obstante, algunos trascendidos informaron que el cómico rojiblanco había sufrió un infarto, lo cual descartó en una charla con el diario Récord, dejando claro que todo quedó en una exhaustiva revisión para tener la seguridad de que su salud está en buenas condiciones.

“Lo que pasa es que mientras grababa la serie me sentí un poco mal y para protegerme la gente de la producción me mandó a ver un doctor. Entonces, yo creo que algunas personas se quedaron con la idea de que me había dado un infarto. Sin embargo, no es así; sí, estuve tres días internado en el hospital ABC y ahí el doctor Solana me hizo varios estudios, pero en todos salí muy bien. Me dieron algunas medicinas y yo creo que la próxima semana regreso al dicho (serie en la que actúa) porque me tomé estos días de vacaciones”.

“La verdad aproveché estos días en el hospital para descansar y checarme, aunque ahí te despiertan cada media hora. Muchas gracias por hablarme y preocuparse por mí. Me da mucho gusto saludarlos y a través de RÉCORD darle una buena noticia al público: que no hubo ningún infarto. Estoy perfectamente bien”, fue parte de lo que explicó Corona al medio citado.