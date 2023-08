La única ventaja que tendrá Chivas al no jugar en el Apertura 2023 durante la Leagues Cup

El panorama parece un tanto sombrío para el Club Guadalajara después de no haber clasificado a los 16avos de Final en la Lagues Cup y volver a casa en medio de una completa decepción no solo para los propios jugadores, también para la afición que esperaba mejores resultados que finalmente no se dieron.

El Rebaño Sagrado buscará la manera de volver a las canchas lo antes posible dentro del Torneo Apertura 2023, pero todo indica que la Liga MX se lo impedirá al menos hasta que se juegue la Final del certamen que se realiza en Estados Unidos, ya que hay un reglamento por cumplir entre los dirigentes nacionales y los de la MLS.

Ante ello, en Chivas tratarán de no perder ritmo y sobretodo recuperar cuanto antes la inercia con la que dejaron suelo azteca para partir a la Unión Americana, pero no será sencillo sostener duelos de preparación ya que no pueden enfrentarse a los cubes que también fueron eliminados del torneo, ni tampoco a los de la Liga de Expansión.

La única ventaja que tendrá Chivas cuando vuelva a jugar en la Liga MX

Pero no todo son malas noticias para Guadalajara, ya que no tener actividad en el Estadio Akron va a terminar beneficiándoles como hace mucho no ocurría, pues el terreno de juego luce en mejores condiciones que hace un par de semanas, pues el equipo Femenil solo ha disputado un duelo en esta cancha al igual que Tapatío.

“Las Chivas visitarían en la cuarta fecha al FC Juárez, a los que ayer, Cracklitos Vela y compañía los despacharon de la Leagues Cup con una goleada de escándalo. Posteriormente, el Rebaño recibiría a los Xolos, de Miguel Herrera, que también fueron a dar penas al gaban, por lo que ambas jornadas podrían disputarse si reciben el aval de la Liga MX. Eso sí, cuando regrese la actividad, Paunovic y sus Chivas van a encontrar el césped de su estadio en mejores condiciones de lo que lo dejaron, porque bien lo dijo el serbio en su momento que no podían permitirse jugar en una cancha así”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla.