En el Club Guadalajara parece que ya no están tan convencidos de lo que ha hecho Alexis Vega siendo el futbolista mejor pagado en la historia de la institución, debido a que ha sufrido diversas lesiones en los meses recientes que lo han marginado de la actividad y que han reducido su rendimiento de manera notable al grado de que ya no juega los partidos completos.

Para el Rebaño Sagrado haber firmado al Gru hasta el 2024, justo antes de la Copa del Mundo de Qatar, parecía el mejor negocio, ya que se pensaba que después de la justa mundialista algunos equipos del extranjero vendrían por el atacante mexicano y esto terminaría por beneficiarle a la institución rojiblanca obteniendo una ganancia importante.

Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario porque a partir de enero del 2023 Vega ha batallado con sus rodillas, siendo la pierna derecha la que más problemas le ha dado, porque sufre de un problema en el menisco que se podría agravar si se somete a más operaciones, por lo cual el cuerpo técnico de Chivas lo ha llevado con calma para que solamente juegue 60 minutos y con ello el malestar se reduzca.

Chivas está arrepentido de no haber vendido a Alexis Vega

En este sentido, el comunicador Miguel Arizpe publicó en su columna en Mediotiempo que la dirigencia de Guadalajara está arrepentida de no haberlo vendido hace unos meses cuando los Tigres de la UANL lanzaron una oferta por sus servicios: “¿Les cuento algo?, en el Club están arrepentidísimos… ¡y lo que le sigue! Ya se dieron cuenta que es un jugador con ciertas virtudes, pero con una ‘mente mediocre’ (tal cual me lo dijo mi Judas Chiva), un jugador que no pesa en momentos de Liguilla y que las lesiones que ha tenido jamás lo dejan terminar un méndigo juego”.

“Vega es el típico jugador que no pesa a la hora buena, prueba de ello es que en toooda su carrera no ha anotado un mísero gol en Liguilla. Es el jugador más sobrevalorado en nuestro futbol. Y no lo digo yo, lo dice el Chiva, sus actitudes, sus aptitudes, sus lesiones, su físico, sus números y sus descuidos personales. Me gustaría que alguien que quiera abogar por él, me diga si todo lo que he escrito es mentira”, fue parte de lo que escribió el periodista.