Con sus recientes victorias, las Chivas de Guadalajara han logrado dejar atrás una importante crisis que tuvo al equipo con seis encuentros sin conocer la victoria. En medio de toda esta situación, además, se dieron las indisciplinas de tres jugadores y los rumores de una posible partida de su entrenador, Veljko Paunovic, rumbo al futbol español, algo que finalmente no se concretó.

El Rebaño se despertó en el momento justo, con una contundente victoria en el Clásico Tapatío frente a Atlas, por 4-1. Más tarde, llegó el turno de otro triunfo, esta vez como visitante del Puebla, por 2-0. Estos dos resultados pueden dar forma a lo que Paunovic llamó “resurgimiento”, en medio de la crisis y de la previa al duelo ante los Zorros.

Sin embargo, Chivas deberá revalidar esta levantada en lo que queda de la fase regular correspondiente al Apertura 2023 de la Liga MX. Como primera medida, el Rebaño deberá enfrentar a un rival muy difícil y especial como lo son los Tigres de la UANL, rival que les impidió consagrarse en el último Clausura 2023, certamen en el que Paunovic logró dejar al elenco rojiblanco muy cerca del título.

Al margen de esto, hay motivos para creer que Chivas no luce tan fuerte como lo estuvo durante en el semestre anterior. El rendimiento del equipo, después de la eliminación en Leagues Cup, no ha sido bueno y la crisis no sólo se trató de resultados sino también de funcionamiento colectivo. De hecho, las estadísticas muestran mucho margen de mejora para el Rebaño en lo que queda de semestre, si el objetivo de verdad es volver a pelear por el título.

Chivas tiene muy poca posesión en el Apertura 2023

Si el certamen pasado se vio a un Rebaño que intentó imponer su dominio a partir de la tenencia del balón, en este semestre se ve una versión más expectante y especuladora. Veljko Paunovic no ha logrado que la fluidez sea la misma del semestre pasado, y en muchos casos el equipo optó por agruparse por detrás de la línea de la pelota.

Paunovic no ha logrado que el equipo muestre la versión del semestre pasado (Imago7)

De hecho, Chivas es el 13° equipo con menor posesión de balón (47,5%), ubicándose sólo por delante de equipos como Juárez, Santos Laguna, Mazatlán, Querétaro y Necaxa. En cambio, otros equipos como América, León, Toluca, Tigres UANL, San Luis y Monterrey, encabezan dicho rubro.

Chivas está entre los tres equipos que menos rematan por partido en el Apertura 2023

Otro dato, aún más preocupante, es el de las pocas ocasiones de gol que generan los dirigidos por Veljko Paunovic. Entre los 18 equipos de la Liga MX, el Rebaño se ubica 16° en la tabla de remates por partido, con apenas un promedio de 11.6 por encuentro. Sólo Necaxa y Mazatlán, dos de los peores equipos del certamen, se encuentran por debajo del conjunto rojiblanco. De esos 11.6, en promedio sólo cuatro tienen destino de portería, lo cual parece ser poco para un equipo que aspira a pelear una vez más por el título de campeón.