Chivas logró una buena victoria ante Atlético de San Luis luego de superar por 3-1 por la jornada dos del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, Yael Padilla volvió a marcar, por lo que Veljko Paunovic se rindió ante él. A su vez, dejó una advertencia en cuanto a su futuro.

De caa al choque contra los Potosinos, el entrenador serbioespaól sorprendió luego de que haya confirmado como titular a Padilla. El canterano de 17 años había logrado marcar el 2-1 para quedarse con los tres puntos ante León en Guanajuato.

Por otro lado, esta tarde logró abrir el marcador luego de definir solo en el centro del área. Debido a esto, Veljko Paunovic no solo se mostró feliz por el momento que vive el joven de 17 años, si no que además advirtió como debe ser llevada su vida para que no decaiga su nivel.

“Él lleva tiempo trabajando con nosotros. Nos desmotró que tiene un nivel y un despartajo único. Me gusta tomarme un tiempo con estos chicos de esta edad. Más allá del juego y como jugar lo que quiero que se gane el vestuario, que se gane sus compañeros de la misma edad y cuando lo consiga se mostrará un gran pontecial. La circustancias le han favorecido y él estaba listo”, expresó.

Y agregó: “No vemos el carnet del jugador, mieramos que rendimiento nos da. Hoy hay un par de situaciones que si no sabemos cuántos años tiene lo ortogamos a este chico que tiene más de 100 o 200 partidos en la Liga MX porque tiene compustura, siempre sabe qué hacer, sabe dónde están sus compañeros y tiene una hablidad tremenda de explotar”.

Por último, el entrenador de Chivas habló de lo importante que será su familia para que mantenga el camino. “Tenemos un dimante en bruto que nos falta pulir. Nos falta rodearle con gente que le importa lo que hace y no dejarle que pierda la humildad. No tengo ninguna duda de que su entorno familiar estará para que eso no pase. Ahora este año y medio es de trabajo y de futbol. Amar el futbol, pedir más. Ver videos, buscar a alguien en el que él se ve, un ídolo. Hay un potencial tremendo”, cerró Veljko Paunovic.