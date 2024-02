Después de un comienzo irregular, las Chivas de Guadalajara parecen haber despegado en el Clausura 2024, gracias a sus dos victorias consecutivas. La afición vuelve a ilusionarse, y eso que todavía no hace su debut el fichaje estelar para esta campaña: Javier Hernández. Chicharito todavía se pone a punto desde lo físico, pero su regreso sin duda alguna ha revolucionado Verde Valle, pues nadie quedó indiferente.

Incluso en la plantilla rojiblanca están todos muy emocionados con tener como compañero a un jugador de la jerarquía y la experiencia de Chicharito. Sin duda alguna, después de todo lo que vivió en su carrera, el delantero podrá aconsejar a varios elementos, principalmente a los más jóvenes. No obstante, también hubo quienes dudaron si un fichaje así no podría eclipsar o incomodar a los jugadores que ya ejercían como líderes.

Víctor Guzmán no siente celos por la llegada de Chicharito Hernández: lo considera una leyenda

En una distendida charla para el podcast Los Broudys, Víctor Guzmán se sinceró y contó cómo se siente de tener como nuevo compañero a un futbolista como Javier Hernández: “Yo yo lo dije en una entrevista, dije en cuanto llegue el Chícharo aquí, tenga el gafete de capitán, usted se hace cargo de todo. Y ahí está, eh? Ya él me lo comentó, ya platicamos muchas cosas. Entonces no, nada que me moleste, olvídate, no, no inventes”, dijo el Pocho.

“O sea jugar, ser compañeros de una leyenda, porque es una leyenda, así no lo quieran tomar así los de los otros equipos, pero es una leyenda. Pocos jugadores mexicanos han llegado a jugar más bien en ni en la mitad de equipos, es más ni siquiera hemos ido a Europa, me incluyo, pero con los jugadores que se rozó, y ahorita está compartiendo vestidor con nosotros”, dijo Guzmán sobre Chicharito. “Así como él está ahorita, se sentó al lado de Cristiano Ronaldo, de Benzema, de Keylor Navas, de Sergio Ramos, de Modric, de Kroos; máximo goleador de la Selección Mexicana“, remarcó.

Chicharito Hernández fue presentado ante una multitud en el Estadio Akron (Imago7)

Todo esto hace que para Víctor Guzmán resulte un orgullo compartir con Chicharito: “Entonces el nivel que alcanzó, lo que logró en el Manchester, o sea todo ese tipo de cosas, tú dices a mí me va a dar como envidia? No inventes, olvídate, me da un chingo de gusto y así me hubiera gustado también compartir vestuario con Andrés Guardado, con Rafa Márquez, con jugadores que realmente se fueron a Europa y lograron cosas importantes, me entiendes. Sabes que olvídate de que me va a poner celoso o algo, no, absolutamente”, afirmó el futbolista que viene de marcar dos goles ante Atlético San Luis.

Pocho Guzmán sabe que no ha rendido al nivel esperado

En la misma conversación, Guzmán sacó a relucir que se sabe en deuda por sus últimos rendimientos: “Tengo unos problemas personales que no he solucionado, quieras o no, inconscientemente, te empiezan a desviar de que estés concentrado en el futbol al 100 por ciento. Cuando me fue bien no tenía ningún problema, entonces me pasa un problemita y es mucho desgaste, es inevitable”, reflexionó.

Incluso, el Pocho hizo autocrítica: “Descuido mi cuerpo, estaba más gordito. Entonces todo eso hizo que bajara mi nivel, pero soy muy consciente de eso, para los chivahermanos que van a ver este podcast, creanme que soy consciente de ello. Para este torneo estar bien bajé más de cuatro kilos”, dijo el mediocampistra antes de prometerle a la afición que volverán a ver una buena versión suya dentro del campo.