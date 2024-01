Luego de lo que fue el empate 1-1 ante Santos Laguna por la primera jornada del Clausura 2024, la afición de las Chivas de Guadalajara esperará esta semana novedades respecto a los nuevos fichajes para la plantilla comandada por Fernando Gago. Todo indica que Cade Cowell y Chicharito Hernández acompañarán a José Castillo, defensor que por el momento es la única incorporación confirmada.

Antes que el esperado regreso de Chicharito, quien firmaría primero sería Cade Cowell, extremo que puede jugar por ambas bandas y que ya abandonó la concentración de Estados Unidos para viajar rumbo a México. Incluso, el atacante estuvo en el Estadio Akron para ver el empate del Rebaño ante Santos Laguna, donde incluso llegó a tener un contacto con Fernando Gago, según detalló el propio entrenador en conferencia de prensa.

Cowell buscará pelear por el puesto de extremo izquierdo, el cual en los últimos torneos le perteneció a Alexis Vega, quien sigue marginado del primer equipo luego de rechazar ofertas para salir en este mercado. El mexicoamericano de 20 años llega con buenas referencias y una inversión realizada de cuatro millones de dólares para comprarle su ficha al San José Eartquakes.

Cade Cowell reportó para realizar las pruebas médicas

Este domingo 14 de enero, luego de decir presente en el Estadio Akron para ver en acción a sus nuevos compañeros, Cade Cowell reportó a primera hora en las instalaciones de Medyarthros para comenzar con las pruebas médicas que concluirán en su fichaje por las Chivas de Guadalajara.

El atacante llegó junto a un acompañante al sitio donde ya lo esperaba el personal del Guadalajara. Cuando todos los chequeos estén realizados, Cowell podrá firmar su contrato con Chivas y ponerse a las ordenes de Fernando Gago, aunque se desconoce cuando será presentado y si el futbolista volverá o no a la concentración de Estados Unidos para afrontar el amistoso frente a Eslovenia, el próximo 20 de enero.

Fernando Gago ya habló con Cade Cowell

En conferencia de prensa posterior al duelo ante Santos Laguna, Fernando Gago fue cauto al hablar sobre las llegadas de Cade Cowell y Chicharito Hernández: “Con el tema de los refuerzos, hasta que no entrenen conmigo no lo puedo hablar, no lo puedo decir. Sí que sé que van a hacerse estudios y el día lunes o martes inician a entrenarse con nosotros”, detalló el entrenador argentino.

Sin embargo, Gago admitió que se cruzó con Cowell en el Estadio Akron, donde pudo intercambiar con la nueva incorporación rojiblanca: “Con Cowell recién lo saludé pero a partir del día lunes ya veremos en el día a día, donde más cómodo me siento, para poder hablar con él”. En el último encuentro, fue Pavel Pérez quien ocupó la posición de extremo izquierdo y lo hizo de buena manera.