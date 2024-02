Víctor Guzmán reaccionó el sábado a su golazo para las Chivas de Guadalajara, que selló la victoria 3-1 sobre Pumas UNAM en el Estadio Akron. Un partido en el marco de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, que contó con el irrestricto apoyo de su afición. El capitán rojiblanco platicó de su sexto gol del campeonato, del triunfo en casa y del regreso a la cancha de Chicharito Hernández.

El mediocampista estelar del Rebaño Sagrado se mantuvo inamovible en la alineación del técnico Fernando Gago, con quien recupera su liderazgo. El capitán tapatío fue pieza clave para concretar el triunfo sobre los universitarios en el Gigante de Zapopan. El Pocho Guzmán coronó una magistral jugada de Roberto Alvarado con un remate a la red, para festejar su sexto tanto del torneo. Uno que lo mantiene en solitario en lo más alto del campeonato de goleo, escoltado por Salomón Rondón (Pachuca), con cinco.

El Pocho Guzmán, aún sobre el césped del Estadio Akron, platicó con Chivas TV y resaltó la victoria sobre los universitarios. El volante señaló que “sabíamos también que este Pumas está atravesando por un momento muy importante, muy bueno. Que tiene unos jugadores de muy buena calidad. Entonces, sabíamos que iba a ser difícil. Pero, estamos en nuestra casa, la tenemos que hacer sentir y teníamos que darle esa alegría a toda la gente“.

El capitán del Guadalajara, en cuanto a su gol para vencer a los Pumas, reconoció que “estoy pudiendo ayudar al equipo con goles, con asistencias. Entonces, todo eso me tiene aún más motivado a seguir trabajando, no conformarme. A seguir por ese mismo camino del trabajo, de la disciplina, del estar bien físicamente. Todo eso me va a llevar a seguir dando buenas actuaciones y a mantenerme en un nivel óptimo“.

Víctor Guzmán le clavó el tercer gol a Pumas y sellar el triunfo en casa (Getty Images)

Víctor Guzmán reaccionó al regreso de Chicharito a la cancha

Hernández Balcázar eclipsó a todo el Estadio Akron a los 88 minutos, cuando entró de cambio por Fernando Beltrán. Los chivahermanos, desde que puso el primer pie de regreso en la cancha, no pararon de cantar hasta que el silbante decretó el término del duelo. El regreso de Chicharito al césped del Gigante de Zapopan acaparó la atención de toda la Liga MX, empezando por sus compañeros. Incluido su capitán, Víctor Guzmán.

El Pocho Guzmán, ante la consulta de Fernando Giaccardi para Chivas TV, reaccionó al debut de Chicharito tras 14 años. El capitán refirió: “No, pues, olvídate. Por lo que representa Javier (Hernández) para todo México, no; incluso, internacionalmente es muy reconocido. Entonces, imagínate tenerlo como compañero, tenerlo en el vestidor, en el día a día y poder jugar con él“. Afirmó que ahora “esto es no más de trabajo, que él se adapte a lo que este necesitando el equipo, a lo que pide Fer (Gago), para que pueda y aparte, nos tiene acostumbrado a meter goles“.

El próximo partido de Chivas en Liga MX: Día y horario

El Club Deportivo Guadalajara, después de este triunfo sobre Pumas UNAM, finalmente podrán descansar y preparar durante una semana su siguiente partido. Chivas volverá a la carretera el sábado 2 de marzo, cuando visite a Cruz Azul en el Estadio Azteca, de acuerdo a versiones. El compromiso tiene programado su pitazo inicial en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Cruz Azul vs Guadalajara Argentina: 02/03 22:00 horas Chile: 02/03 22:00 horas Colombia: 02/03 20:00 horas Peru: 02/03 20:00 horas Mexico: 02/03 19:00 horas Estados Unidos: 02/03 17:00 horas PT / 02/03 20:00 horas ET