Chivas dio una muestra de su grandeza y de su enorme corazón al venir de atrás para conseguir un importante triunfo contra Necaxa en la cancha del Estadio Akron, en donde la joya de la noche fue obra de Yael Padilla y que fue coronada de manera magistral por Ricardo Marín.

El Guadalajara comenzó perdiendo el partido; sin embargo, el entrenador Arturo Ortega modificó su esquema para el segundo tiempo, generando una bravía reacción que originó la voltereta, en donde el ‘4K’ se ganó los aplausos del público gracias a que su gol fue de ‘taquito’.

Es por eso que el delantero del Rebaño confirmó que Yael Padilla le había dicho unos minutos antes que trataría de llegar a línea de fondo y mandar centros, por lo que Marín demostró su olfato goleador al imaginar el lugar en donde caería el balón, recurriendo a un recurso de lujo para anotar la segunda diana rojiblanca de la noche.

“Padilla, cuando entró, me dijo que cuando tuviera el uno a uno iba a sacar espacios e iba a mandar el centro, no era su pierna hábil, era con zurda y sabía que podía quedar corta, por eso fui buscando ese espacio, me quedó atrás, saqué ese recurso y gracias a Dios entró a gol”, explicó el atacante a Chivas TV.

Reveló la clave de su resurgir con Chivas

“Lo más importante es que nunca dejé de trabajar, sabía que tarde o temprano me iba a llegar la oportunidad y tenía que estar listo para aprovecharla. Gracias a Dios está siendo así y todavía nos faltan cuatro Finales que tenemos que sacar adelante.

“Tenemos que recuperarnos lo más pronto posible, saber que tenemos otra Final en dos días. Vamos a trabajar para estar listos para el partido del viernes”, concluyó el atacante del chiverío.