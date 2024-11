Amaury Vergara ha puesto manos a la obra para enderezar el rumbo del proyecto deportivo que existe en Chivas con la intención de reencontrarse con la regularidad en el próximo Clausura 2025, por lo que ya habría tomado una importante decisión sobre Fran Pérez y Juan Carlos Martínez.

La directiva española ha estado inmersa en la incertidumbre desde hace varias semanas, en donde nadie ha podido garantizar su permanencia en el Guadalajara para el próximo año, en donde todo parece indicar en que terminarán abandonando al Rebaño al término de este Apertura 2024.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que la directiva del chiverío ha pedido consejos a algunas personas ajenas a la institución para la elección del nuevo Director Deportivo, aunque el comunicador dejó en claro que no puede garantizar que los europeos ya estén fuera del club.

“Me dijeron que mientras no esté definido primero el director deportivo, y ojito con esto que me huele a que los españoles se van, todavía no estoy seguro (…) En esta búsqueda de director deportivo, me enteraba de una persona a la que le pidieron buscar director deportivo, presentar sugerencias.

“Le están preguntando a gente de fuera porque no le pueden preguntar a los españoles. Me sorprendió que por asesores externos están buscando un buen perfil de director deportivo”, explicó en su canal de YouTube.

¿Por qué fracasó el proyecto deportivo español en Chivas?

La idea que plasmó Fernando Hierro en el Guadalajara sí estaba dando resultados positivos no solamente en el primer equipo, sino en toda la institución, incluyendo fuerzas básicas; sin embargo, su salida para marcharse al Al-Nassr y posteriormente la partida de Fernando Gago dejó al descubierto muchas deficiencias, por lo que Amaury Vergara estaría dispuesto a dar un cambio en el timón.