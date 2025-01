Pese a que cada vez falta menos para que el mercado de fichajes se dé por finalizado en México, algunos equipos mantienen la ilusión de sumar más refuerzos. El caso de Chivas de Guadalajara es uno de ellos, ya no querrían retirarse del mercado con solo 3 incorporaciones.

No obstante, los esfuerzos tendientes a hacerse de un nuevo futbolista no estarían siendo suficientes, ya que el club lleva 2 semanas sin caras nuevas. Pese a que no se sumaron nuevos jugadores, los aficionados siguen pidiendo por incorporaciones en las redes sociales.

Uno de los jugadores más pedidos por la parcialidad rojiblanca es Sebastián Córdova. El jugador que milita en Tigres UANL parece ser del gusto de los fanáticos. Casualmente, este sábado, Córdova y sus compañeros visitarán al Estadio Akron para enfrentarse a Chivas en un partido correspondiente a la jornada 3 del Clausura 2025.

Sebastián Córdova es un jugador con experiencia de selección. (Getty)

El nacido en Aguascalientes tiene 27 años, está jugando en un nivel muy bueno y es del gusto de la afición. El problema que lo envuelve para una eventual negociación con Chivas es que tiene cierta relevancia dentro del equipo felino, por lo que no sería sencillo sacarlo de allí.

Chivas no se decide a negociar por Sebastián Córdova

La ilusión de tener a Sebastián Córdova entre las filas de Chivas se diluye cuando se conocen datos como el que reveló César Huerta en su canal de Youtube. El periodista de TUDN dio a conocer que Chivas solo piensa en incorporar a Efraín Álvarez.

De esta manera, otros jugadores quedan relegados. El comunicador aseguró que si no llega el jugador de Tijuana no hay que ilusionarse con otros nombres, ya que no hay más opción. Huerta aseguró que es Álvarez o nadie, sin importar los (Jordi) Cortizo o (Sebastián) Córdova. “Atrae (al público) mucho el nombre de Córdova, pues con él no hay nada, la gente insiste“, afirmó el cronista.