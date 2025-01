El gran sueño del mercado de fichajes de Chivas de Guadalajara es Orbelín Pineda. Sin embargo, ese anhelo parece diluirse con el paso del tiempo, ya que cada vez se hace más complicado su eventual incorporación. El Maguito es futbolista titular de AEK Atenas, donde no tienen pensado transferirlo.

En algún momento existió un optimismo frente a la posibilidad de que el Rebaño Sagrado lo sume a su plantilla. No obstante, desde Grecia trascendió que el propietario del club, Marios Iliopoulos, no lo quería soltar. Además, para otro ex Chivas como Matías Almeyda, director técnico del equipo, es un jugador muy importante.

Por ese motivo se fue complicando de a poco su posible traspaso a Chivas. En la escuadra tapatía había una predisposición firme para hacer un esfuerzo económico a la hora de incorporarlo. El contrato en Guadalajara iba a ser de primer nivel, convirtiéndolo en el mexicano mejor pago de la Liga MX.

Luego del partido ante PAOK del jueves pasado, Iliopoulos habló con la prensa y fue tajante ante la posibilidad de desprenderse de Pineda: “Para que los jugadores sean vendidos, como las joyas deben tener el valor correspondiente. Si no pagan el valor, no se llevarán a nuestros jugadores“.

El blindaje de AEK a Orbelín Pineda

De acuerdo a lo que informaron medios griegos como Live Sport y Enwsi, AEK Atenas estaría por blindar a Orbelín Pineda. Le ofrecerían un nuevo contrato, con un importante aumento en su salario. Además, se eliminaría una cláusula que Chivas veía con buenos ojos, ya que el valor de la misma descendía a 8 millones de dólares en el próximo verano.

Para aceptar una transferencia en el actual mercado de fichajes, los directivos griegos pretendían 15 millones en un solo pago. Chivas llegó a ofrecer 13 y en un plan de pagos. Además, con diferentes comisiones, el valor pasaba de 15 a 18 millones, un monto muy alto para el conjunto rojiblanco.