Óscar García Junyent ya se encuentra en Guadalajara y mañana será presentado como el nuevo técnico de Chivas. En medio de la llegada del nuevo entrenador destapan que el conjunto rojiblanco tomaría una medida desesperada ante la posible salida de Jesús Orozco a Cruz Azul.

Ayer por la noche Karina Herrera encendió las alarmas debido a que afirmaban que los planes del defensa habían cambiado. “Todo parece indicar que Jesús Orozco Chiquete, no vestirá más la rojiblanca, ahora se vestirá de azul…a esperar, pero Gil podría cambiar de aires en 2025. No sé qué piensen, para mí, esa sería una baja muy sensible para el Rebaño”, reportó la periodista de TUDN en X.

No es para menos que Chivas haya amanecido convulsionado debido a que su mejor jugador estaría cerca de salir. A su vez, dieron a conocer que Chivas había tomado una decisión desesperada para lograr algo más con su venta debido a que busca el interés de los equipos regios.

“Tema Chiquete así va: Cruz Azul quiere poner los 11 millones de dólares de la cláusula y el jugador estaría de acuerdo. Chivas no quiere que se vaya. Con Guadalajara tiene más chances de irse a Europa porque para ese mercado la cláusula es de 6 millones de dólares”, señaló Omar Villarruel para en X.

Y agregó: “Pero el escenario de Cruz Azul hace que tengan poca maniobra, una de ellas: ⁃a) Sondean con Tigres y Monterrey (otros interesados) para que en la negociación entre algún futbolista de los regios. La opción es difícil porque Cruz Azul va fuerte. Días clave. Pienso que no seguirá en Chivas. Sería un ingreso histórico para el club por un canterano, pero una baja durísima en lo deportivo”.