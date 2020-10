Alan Pulido confiesa que en México siempre minimizaron sus logros

Alan Pulido sin duda que está disfrutando de su presente que ha podido lograr concretar en el Sporting Kansas City de Estados Unidos en la Major League Soccer, donde se ha convertido en un jugador fundamental en el elenco norteamericano, donde logró estar presente en el marcador en el triunfo sobre el Colorado Rapids.

El delantero en su paso por las Chicas de Guadalajara recibió algunas críticas en su estadía por el club rojiblanco, que terminaron por colmar la paciencia del goleador mexicano quien comenzaba a analizar la opción de poder salir del club en busca de una mejor oportunidad deportiva.

Durante la presente jornada, Pulido atendió a los medios de comunicación estadounidense en una conferencia de prensa, en la cual fue consultado por su paso en el futbol mexicano donde confesó que en el país siempre estuvieron minimizando sus logros, algo que para él es gracioso.

“La verdad es que es algo para la risa todo lo que he logrado, siempre en México se ha minimizado y es por eso por lo que me causa algo de risa. Las cosas que he hecho, si las hubiese hecho otro jugador se lo hubieran alabado muchísimo más”, fueron las declaraciones que entregó Pulido.

El delantero se encuentra viviendo un buen presente y preparándose para su próximo encuentro en la que, mañana miércoles 28 de octubre el Sporting Kansas City tendrá que enfrentar como visitante a Cincinnati a partir de las 17:30 horas.

Cincinnati vs Kansas City Argentina: 28/10 20:30 horas Chile: 28/10 20:30 horas Colombia: 28/10 18:30 horas Peru: 28/10 18:30 horas Mexico: 28/10 17:30 horas Estados Unidos: 28/10 16:30 horas PT / 28/10 19:30 horas ET