Enrique Agustín Martínez Ruiz nació en Baja California Sur, pero es director de preparación física del Minnesota United de la MLS desde hace casi tres años. Todo comenzó cuando estudiaba en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que lo llevó a iniciar su carrera con los Lobos BUAP. Su buen desempeño lo impulsó a ser parte de las Chivas de Guadalajara, donde pensó que permanecería por mucho tiempo, hasta que una llamada le cambió los planes.

Enrique Martínez llegó al Guadalajara como entrenador de acondicionamiento físico de la Sub-20 en diciembre de 2019. Su pasión y dedicación lo catapultaron a subir al Tapatío para julio de 2020 y seis meses después ya era parte del primer equipo a partir del torneo Clausura 2021. Había subido como la espuma, hasta que de pronto, una llamada de un viejo conocido suyo en la BUAP para invitarlo al Minnesota del futbol de Estados Unidos lo convenció de migrar al Sueño Americano a principios del 2022.

¿Por qué se fue de Chivas Enrique Martínez?

“Yo estaba muy contento en Chivas, la verdad que yo me veía ahí por muchos años. Muchos amigos, la ciudad me gusta mucho. Pero después de eso, me llama una persona que es con la que yo he trabajado anteriormente en el primer club, en la universidad, Me dijo que él tenía una propuesta para mí de ir a Minnesota United”, contó meses atrás al diario El Sudcaliforniano.

La directiva del Rebaño Sagrado no hizo nada por retenerlo y se marchó a la aventura del futbol estadounidense donde permanece y está por cumplir tres años. Coincidentemente, el conjunto tapatío ha sufrido sobremanera con temas de lesiones, sobre todo, musculares en su plantel. El actual preparador físico Roberto Luzzi, es a quien se responsabiliza de las constantes lesiones de los jugadores rojiblancos en este Apertura 2024.

Múltiples lesiones en Chivas hacen extrañar a Enrique Martínez

Solamente contabilizando este torneo, Cade Cowell, Armando González, Pavel Pérez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete, Carlos Cisneros, y otros más, han causado baja en algún punto del torneo por presentar lesiones que van desde fatigas musculares hasta desgarres o hasta rupturas de ligamentos como el caso de Luis Olivas.

“La preparación física es fundamental tenerla actualizada, todos los días salen artículos, investigaciones y libros, pero hay algo que no te dicen y es la relación con el jugador, es de lo más importante porque, aunque tengas la mejor metodología, pero no convences a tus deportistas de hacerlo correctamente, de nada sirve. En Estados Unidos hay mayor incidencia de lesiones por ser un torneo más largo, de más partidos. Eso va a pasar en cualquier Liga que te hace jugar más de 25 o 30 partidos, mira en Inglaterra cómo juegan dos Copas, Liga y varios están en torneos europeos. En México me gusta el formato, es importante el descanso (torneos cortos) porque beneficia al cuerpo”, comentó recién a Fox Sports.

Coincidió con Chicharito y Carlos Vela en Juego de Estrellas MLS

La capacidad de Martínez lo llevó en el 2022 al Juego de Estrellas de la MLS, donde compartió vestidor con el propio Chicharito Hernández, Carlos Vela y Héctor Herrera, quienes lo arroparon al ser un mexicano más por allá. Martínez tiene estudios de posgrado por la Universidad Europea del Atlántico y Futbol Science Institute; lo que explica el éxito en su trabajo.

“Esa famosa broma de la rodilla, a mí sí me pasó con algunas lesiones. A partir de eso, quería saber cómo podía ayudar a los deportistas, orientarlos para tener más éxito en su carrera o que no se lesionen. Comencé por la rehabilitación de lesiones y luego me enfoqué más en la parte física”, sentenció.