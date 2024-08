De los cuatro fichajes de Chivas de Guadalajara en este mercado de pases previo al torneo Apertura 2024 de la Liga MX, dos fueron provenientes de la MLS: Fidel Barajas y Daniel Aguirre. Un semestre antes, Cade Cowell había sido contratado también desde la liga de futbol estadounidense, al igual que Chicharito Hernández, aunque este último trata de un futbolista hecho en casa y no un mexicoestadounidense como el resto.

Es una realidad que el Rebaño Sagrado ha hecho de Estados Unidos su lugar predilecto para reforzarse, al verse atrapado en una burbuja de toxicidad en el mercado local, donde el resto de los clubes elevan sus precios a los rojiblancos, sabedores de que sus políticas de solo contratar jugadores con sangre azteca los obliga a no poder sondear otras opciones foráneas.

Pulpo Zúñiga pide a Chivas evolucionar y no ve mal los fichajes en MLS

Desde la óptica de Martín Pulpo Zúñiga, un exportero del Guadalajara que fue campeón bajo el mando de Ricardo Ferretti en el torneo Verano 1997 y ahora es analista en Fox Deportes y Apple TV, el chiverío hace bien en voltear hacia el otro lado de la frontera al no poder competir con las abultadas carteras de otros clubes de la Liga MX. Aunque pidió a la directiva tapatía, hacerlo con más inteligencia.

“Chivas tiene que evolucionar, encontrar la forma de competir. Prefiero que busquen a mexicoamericanos. Que puede ser un contraste con los más grandes. Decimos que Chivas es tradición —que es lo más importante— y resulta que te saca de onda. Pero tiene que adaptarse y buscar la manera de poder armarse y poder competir contra equipos con mucho dinero y otros mercados”, dijo Zúñiga en exclusiva para Rebaño Pasión.

Chivas debe mostrar inteligencia contra las carteras de Tigres, Rayados y América

“Es imposible para Chivas ir por los futbolistas más importantes de México, los que están en Europa, es más fácil que vayan a Tigres, Monterrey y América. Hay una diferencia de 8 millones de dólares si hubieran querido ir por El Chiquito (Sánchez). Tienen que buscarle la manera. Eso lo entiendo, a mí no me sorprende. Yo lo veía venir y Chivas tiene que buscar el prototipo del mexicoamericano. Tipo Brandon Vázquez. Hay que buscar los de calidad técnica y con un físico excepcional. Brandon sería una gran contratación”, continuó.

Si bien, en cuestión de fichajes, para Zúñiga el voltear a Estados Unidos es una buena opción ante el exponencial crecimiento de la MLS y su estructura de formación de talentos, recordó que anteriormente el Rebaño poseía una cantera capaz de ser autosuficiente gracias a una metodología probada, misma que recomendó retomar.

“La primera solución, la número uno, sería trabajar mucho en las fuerzas básicas. Ser conscientes que el talento no va a brillar de la noche a la mañana, que hay un proceso y algunos se te van a quedar en el camino. El aficionado está en su derecho (de reclamar), aunque a veces no comparto. Ser conscientes que Chivas independientemente del equipo que arme tiene que buscar el título. El aficionado se los hace saber en Guadalajara”, afirmó.

Martín Zúñiga y un llamado al trabajo psicológico en el Rebaño Sagrado

Y es que ante la impaciencia de los aficionados del Rebaño Sagrado, quienes están cansados de varios años sin éxitos y de ver cómo el más acérrimo rival América ya se despegó a tres títulos de diferencia con 15 campeonatos, cada vez es más fuerte el reproche hacia la institución y todos los actores que la conforman. Por ello, Pulpo hizo un llamado para trabajar más en el aspecto psicológico y que esta presión no termine con las carreras de los jóvenes.

“Hace poco sucedió con Alexis (Vega), él comentaba que la primera vez que le abuchearon en el Akron se paralizó. No todo es de huevos. Hay una parte que tiene que ver el tema mental. Al aficionado sería muy difícil pedirles que aguanten y no le silben. A lo mejor se exagera en ocasiones con los chavitos, pero el club sí tiene que hacer algo. Entender que de nada sirve generar mucho trabajo, si no haces algo en torno a lo mental, lo psicológico, con la presión que hay en Chivas”, aconsejó el excancerbero.

“Lo hemos visto cuando arranca bien o arranca mal. Hay quienes dicen que es de meter, de huevos, que no hay presión y hay que disfrutarlo, pero cada cabeza es un mundo. No estoy en el día a día con Chivas, pero debería haber más trabajo en eso. Te lo dicen tipos como Tom Brady, como Steph Curry, que hay una persona que los acompaña en el camino. La directiva pudiera acompañar a alguien muy experimentado, para que se suban al tren del éxito”, puntualizó.