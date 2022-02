Alejandro Mayorga pasó a Cruz Azul en una cesión por un año con opción de compra no obligatoria. Si bien las negociaciones se dieron por separado, lo cierto es que su ficha venía incluida en el canje que realizaron Chivas y los cementeros por Roberto Alvarado y Uriel Antuna en una operación que se llevó muchas portadas en este mercado de pases.

En su nueva realidad con el equipo de La Noria, Mayorga consideró que su paso por Chivas no fue todo lo que esperaba. En una entrevista de este martes 1 de febrero, el lateral aseguró que la falta de minutos con el Rebaño fue determinante para que Jaime Lozano no lo incluyera en la lista de México para los Juegos Olimpicos Tokio 2021.

“Tenía toda la intención de tener regularidad, pero los procesos son diferentes para cada jugador; al regresar a Chivas me faltaron minutos para buscar los Olímpicos, estuve en el Preolímpico y un poco en el proceso final, pero en la última lista me quedé fuera. No sé cuál haya sido el motivo, pero llegó a afectar un poco”, confesó el exrojiblanco.

El defensor de 24 años entró en el selecto grupo de futbolistas que han vestido las playeras de Chivas, Pumas y Cruz Azul. No obstante, y a pesar de que esto pareciera ser un peso muy grande de llevar, Mayorga se lo toma con calma y dice estar contento en esta etapa de su carrera con La Máquina Cementera.

“Estoy tranquilo con mi carrera. El proceso de cada quien es diferente, es lo que hay. Más que pensar en cosas que no me suman, hoy pienso solo en Cruz Azul", remarcó, y además se refirió a su posible compra definitiva con los celestes. “y si me compran o no, pues haré todo lo posible, pero no es totalmente mi decisión. Vengo a hacer lo que me gusta, a enfocarme a mí, y trabajar lo más posible día a día, para acercarme al lugar más deseado. Ya estoy al 100 por ciento para estar al máximo nivel”.