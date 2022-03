Amaury Vergara: Lo último que me interesa es el dinero en Chivas tras criticas por su gestión en Guadalajara

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, se presentó la noche de este martes en la décima ceremonia de investidura al Salón de la Fama del futbol mexicano y aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje directo a los críticos de su gestión al frente de la institución tapatía que señalan que su único interés para continuar en su posición es económico.

El heredero del Grupo Chivas-Omnilife asistió a la décima edición del evento, que tuvo cerca de dos años sin realizarse debido a la pandemia del coronavirus que azotó al mundo entero y que se celebró este martes a partir de las 18:00 horas, en el Auditorio Gota de Agua, ubicado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

El propietario del Club Deportivo Guadalajara, a su salida del recinto hidalguense, fue consultado por la prensa sobre el presente de su equipo, que viene de ceder un deslucido empate sin goles el sábado al club América en el Estadio Akron, por la edición 244 del Clásico Nacional en la historia del futbol mexicano.

Amaury Vergara reflexionó tras la interrogante planteada por el periodista César Cuervo de TVC Deportes, planteó "¿Qué opino del presente de Chivas? Que estamos construyendo un proyecto deportivo, que venimos de menos a más, que este plantel creo que tiene todos los elementos, todo el talento, toda la capacidad de ser un equipo campeón y le puedo decir a la afición que tengan paciencia con lo que estamos contruyendo".

El mandamás del Guadalajara, en cuanto a las críticas que recibe, respondió que "mucha gente me dice que lo último que me interesa es el dinero y creanme, lo último que me interesa es el dinero en Chivas. Amo a este equipo y voy a luchar por lo que yo creo que es lo mejor para el equipo, es mi función, obviamente acompañado de gente que sabe más que yo, porque esa es mi tarea y mi responsabilidad y espero que muy pronto le podamos dar las alegrías que la gente está esperando, estamos muy cerca".