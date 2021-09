Chivahermanos arremeten contra directiva por el Clásico amistoso ante América

Es una realidad que la afición del Club Guadalajara no está para nada contenta con el desempeño del equipo rojiblanco que marcha con nueve unidades apenas en puestos de Reclasificación y el calendario que se avecina no parece alentador, encima de esto el domingo se medirán al América en un partido amistoso que los seguidores no han tomado de la mejor manera.

Las Chivas utilizaron sus redes sociales para darle difusión al encuentro que será transmitido por la señal de TUDN para todo México y algunos lugares de Estados Unidos, pero otra opción para ver este encuentro será la plataforma de Chivas Tv, la cual no ha tenido la señal de ningún partido del Torneo Grita México Apertura 2021 porque los duelos desde el Estadio Akron han sido televisados por el sistema de paga IZZI, lo cual es otro de los argumentos para hacer enfadar a los fanáticos.

En una de las publicaciones para anunciar el Clásico Nacional que se realizará en Dallas, los internautas manifestaron su sentir respecto a la situación del Rebaño Sagrado que no ha sido la que se esperaba a estas alturas de la competencia, donde no han sumado refuerzos, apenas tienen dos victorias y han sido derrotados en dos oportunidades: por San Luis en la Jornada 1 y ante León en la Fecha 5.

Ante esto, los mensajes fueron de poco entusiasmo para este compromiso que será como un primer ensayo de lo que será el 26 de septiembre, cuando Chivas y América se vean las caras dentro de la Jornada 10 en el Estadio Azteca en el duelo más importante para ambas escuadras en la campaña regular por el Torneo Gruta México Apertura 2021.

Chivas vs. América ¿Cuándo y dónde ver el Clásico amistoso?

Jugarán en el Cotton Bowl Stadium de Dallas, Estados Unidos, el próximo domingo 5 de septiembre del 2021 a las 15:45 horas y se podrá ver a través de la señal de TUDN para todo México y algunas regiones de la Unión Americana. Todos los detalles de la previa, el durante y el post partido, estarán en el sitio web de Rebaño Pasión.