Antonio Briseño insiste en regresar a la Copa Libertadores: La competencia del futbol mexicano es casi nula

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, se confesó convencido que el futbol mexicano tiene un nivel superior que en varios países de Sudamérica, pero señaló que "la competencia es casi nula" en la región de Concacaf, por lo que refirió que la ausencia en las citas de Conmebol le impiden demostrar a la Liga MX su calidad.

El espigado zaguero tapatío del Club Deportivo Guadalajara, viene de ser titular en la autoritaria victoria 3-1 sobre el club León en el Estadio Nou Camp, se encuentra concentrado con el plantel principal rojiblanco en la preparación de su próxima presentación: el sábado frente a los Rayos de Necaxa en el Estadio Akron, por la sexta jornada del Torneo Clausura Guard1anes 2021.

El "Pollo" Briseño, como se conoce al espigado central de las Chivas, reconoció que "el futbol mexicano no se ve a nivel mundial, porque no hay difusión. Pero lo que no ven los extranjeros como en Uruguay, Brasil, Argentina, es que el mexicano es de mucho mejor nivel que en Sudamérica. El problema es que no lo podemos demostrar jugando Libertadores o Sudamericana".

El zaguero del Guadalajara, durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN, recordó que para el futbol mexicano solamente hay tres opciones de tener roce internacional, aunque afirmó que la Liga de Campeones de la Concacaf no suele ser un buen parámetro, debido al bajo nivel futbolístico que prevalece en el área de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Briseño puntualizó, en su intervención, que "la competencia del futbol mexicano es poca o casi nula. Sino es un Mundial de Clubes o un Mundial o una Concachampions, pero esta última no la veo como un parámetro para poder estar constantemenete en las vitrinas mundiales".

