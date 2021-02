La exigencia de Amaury Vergara a la afición de Chivas para fichar refuerzos

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, extendió una petición muy especial a los aficionados rojiblancos a través de una extensa dinámica de preguntas y respuestas que realizó en redes sociales para así poder fichar refuerzos en el mercado de pases veraniego con miras a la próxima temporada de la Liga MX.

El propietario heredero del Club Deportivo Guadalajara ha reiterado en varias ocasiones que la pandemia ha dejado una increíble pérdida económica en el entorno del futbol mexicano al no poder abrir las puertas de los estadios. Ante esto, realizó la peculiar petición a los chivahermanos al solicitarles que compren artículos del Rebaño Sagrado para adquirir nuevos jugadores para el redil en el futuro.

Chivas, que viene de conseguir una autoritaria victoria 3-1 sobre el club León en el Estadio Nou Camp durante la pasada jornada, no realizó movimientos para incorporar jugadores mediante fichajes en el anterior mercado y solamente sumó a César Huerta y Alejandro Mayorga, ambos regresaron de sus respectivos préstamos en Mazatlán y Pumas de la UNAM.

Amaury Vergara, durante la dinámica en su cuenta oficial de Instagram y ante la petición de un seguidor que quería una playera de regalo, le cambió la intención y le advirtió que "si te la compras (la camiseta), yo consigo que te la firmen. Ahorita no puedo estar regalando playeras a todos. Necesito que apoyen y que compren playeras para traer refuerzos".

Vergara, de igual forma, fue cuestionado sobre las posibilidades de regresos de jugadores espcíficos, como: Orbelín Pineda y Carlos Salcedo, por lo que prefirió no hablar de ellos al estar en otros clubes. reconoció que "Salcedo y Orbelín no voy a dar comentario eso, Orbelín de regreso ahorita no, está en otro equipo tenemos que concentrarnos en los que estamos, ya no hay contrataciones por ahora, ya veremos en la ventana de verano".