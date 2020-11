Antonio Briseño recuerda su difícil momento de los Juegos Olímpicos y le manda mensaje al Potro Gutiérrez

Antonio Briseño es uno de los elementos destacables que tiene el cuadro rojiblanco en la plantilla del Guard1anes 2020, en donde están a la espera de poder conocer la fecha confirmada de los partidos del repechaje, donde las Chivas de Guadalajara tendrán que enfrentarse al Necaxa buscando el paso a los cuartos de final del campeonato mexicano.

El defensor del Rebaño Sagrado platicó en una entrevista con el canal oficial de comunicaciones del club en Chivas TV, en la que recordó uno de sus momentos más complicados que vivió dentro de su carrera deportiva en la que terminó por no entrar en la convocatoria para los Juegos Olímpicos de Brasil del año 2016.

“Recuerdo que en esa llamada en la que me dijo que no estaba en la lista final, me dijo que no bajara los brazos y que me quería ver jugar en la Primera División del futbol mexicano. Aquí estoy profe, y en el club más grande del país. Abrazo fuerte y sabes que siempre se la va a querer”, publicó el jugador en las redes sociales.

Recuerdo esa Llamada después de dar la lista, que me dijo “no le bajes que te quiero volver a ver en primera división” aquí estoy profe, y en el más grande. Abrazo fuerte y sabes que siempre se le va a querer. — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) November 14, 2020

Sin duda que tiene que haber sido uno de los momentos más complicados por parte del jugador mexicano, considerando que cada uno de los deportistas nacionales sueñan con estar en la representación del país en las máximas competiciones que se disputen de manera oficial.

La revancha la tendría el jugador rojiblanco considerando que está viviendo un buen presente luchando por un puesto en el equipo del Rebaño Sagrado, considerando que se vienen compromisos complicados para las pretensiones y objetivos que tiene el equipo en el futbol mexicano.