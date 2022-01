Solo restan cuatro días para el debut de Chivas de Guadalajara en el Clausura 2022. Y este miércoles 5 de diciembre Antonio Briseño fue el encargado de atender a los medios de comunicación con miras al partido del próximo domingo 9 de enero ante el Mazatlán que se disputará en el Estadio Akron.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX +

El defensor central abordó parte de la actualidad del cuadro tapatío, en donde no dejó escapar su opinión sobre las palabras de Uriel Antuna, quien dijo no sentirse "arropado" mientras estuvo en el Rebaño. Además, el 'Pollo' también comentó que la responsabilidad por los malos resultados corresponde a los jugadores, no a la directiva.

"Vamos a trabajar para responder en la cancha. Creo que la afición esta en todo su derecho de opinar, los que tenemos que revertir esto somos nosotros y cuerpo técnico en la cancha, jugando bien y con resultados y creo que al final todo eso recae sobre los jugadores y directivos. Confiaron en nosotros y los que tenemos que responder somos nosotros y la bolita está de nuestro lado y darles agradecimiento por que confiaron en uno es en la cancha", explicó el zaguero.

Briseño se mostró optimista por lo que podría deparar este semestre de competición, en donde afirma que se ve campeón con Chivas. No obstante, el zaguero también apuntó sobre la calidad que tendrán la mayoría de los rivales después de un mercado de pases en donde varios conjuntos destacaron por sus grandes contrataciones.

"Creo que lo único que te puedo decir es que hoy, más que nunca, quiero ser campeón con Chivas y tengo orgullo. Hoy mas que nunca quiero ser Campeón con Chivas. Se tiene que notar desde la primera jornada, desde el minuto uno. Creo que hemos ido mejorando a lo largo de los partidos del torneo pasado y esta pretemporada. A final de cuentas, hemos encontrado esa solidez como equipo porque tenemos los conceptos claros, desde el minuto uno se debe ver mejoría, ganar y jugando bien.", afirmó.